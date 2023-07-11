上班族打電腦久坐，難免都有肩頸痠痛的毛病，許多人總會下意識轉動脖子，覺得發出「喀！喀！」的聲音才能放鬆。然而，有物理治療師指出，脖子痠痛時千萬不要隨便亂轉，建議可以嘗試「收下巴運動」，比亂轉脖子還要能舒緩不適，物理治療師也分享了超簡單的4個步驟，有網友實測後驚喜地直呼：「真的鬆很多」。

物理治療師《三個字SunGuts》日前在臉書發布短影片，表示很多人脖子痠痛時，都會下意識地轉動脖子，或是左右擺動，試圖發出「喀！喀！」的聲音，但這樣的動作其實會傷害脖子，他表示，若發現脖子痠痛，應該試看看「收下巴運動」，這種運動又被稱為「最萬用的脖子放鬆運動」。

首先，將雙眼平視前方，稍微點頭讓頭部低一些些，接著將頭部往後平移停留1秒再放掉，做出狀似擠雙下巴的模樣，每組約10到15次，這時若感覺脖子有拉伸感，就代表有拉到對的肌肉，有助於緩解脖子痠痛的問題，物理治療師說：「這會比你去亂轉脖子好上許多！」

對此，許多網友嘗試後忍不住驚呼，「大推，很直接有效」、「認真做了15下，真的鬆很多、輕很多，不會僵硬重重的」、「學起來，開車很需要」、「很有幫助，謝謝分享」。

事實上，物理治療師《三個字SunGuts》過去也曾發文指出，許多人因為軟組織發炎、頸椎錯位、椎間盤凸出等問題使得脖子慢性酸痛，常會習慣性轉脖子，但一般人很難知道如何活動脖子比較安全，因此他建議不要隨意轉動脖子，「改做收下巴這種能夠讓椎間孔變大的運動，不論是正常或是已經有痠痛問題的人都可以做」。

另外，過去中醫師蔡承儒也曾發布影片指出，轉脖子雖能舒緩痠痛的情況，但治標不治本，且做多了可能會加速頸椎退化。他推薦3種動作有效放鬆肩膀、脖子附近的肌肉，首先是將肩膀聳起來，往後旋轉的「擴胸運動」；第二種則是「脖子左右伸展」，先用左手扶右側頭部往左側拉，右肩往下壓，另一邊也是重複相同的動作；最後一種是「脖子向上伸展」，雙手合十後，指尖頂住下巴，手向上施力。