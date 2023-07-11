仲量聯行今天公布第2季土地市場報告指出，今年第2季全交易額達275億元，季增47％；雖年減率仍達22％，但較第1季的66％收斂不少，能嗅到交易回穩的訊號，顯示市場對台灣土地市場長期信心回溫。

就交易區域來看，第2季呈現「南溫北熱」格局，66％集中於北部區域，總交易額達181億元；其中又以新北市的表現最佳，交易額為54億元，達全台土地交易額的二成。

在土地交易類型方面，以開發商購置住宅用地為主，交易額達133億元，占本季交易額48％。

值得一提的是，自2022下半年以來，因受政府政策打房，住宅土地交易額即呈現腰斬，在4Q22交易額見底後，連續兩季交易回升，2Q23交易額更是近一年來季度最高交易額。與1Q23數據相比，季增達84％，更是連續兩季交易額呈現正成長，可見市場對住宅推案之長期信心不悲觀。

第2季土地交易以開發商總投資額達170億元最高，以購置住宅用地做為推案庫存大宗，占土地交易之超過六成。其次為自用型科技業買方購置工業土地擴充產能，占第2季，投資額達47億元，占單季土地交易額17％。