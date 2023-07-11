韓國驚悚劇《惡鬼》由金泰梨、吳正世搭檔主演，描述被惡鬼纏身的女人和可以看到惡鬼的男人一起揭開圍繞五種神體可疑死亡事件的故事，首集播出就奪下收視冠軍，2人近日接受本報視訊專訪，金泰梨自認是個膽子非常大的人，而吳正世多次貼心製造爆點，先是替自己澄清「假新聞」，又驚曝「從小就害怕看到自己的臉」，讓金泰梨數度「笑出」視訊螢幕，相比劇中的詭譎氣氛，訪問格外歡樂。

金泰梨（左）和吳正世接受本報視訊專訪。（Disney+提供）

金泰梨繼去年以《二十五，二十一》拿下百想視后後，這次在劇中飾演被惡鬼纏身的女人「具散影」，和吳正世聯手調查一連串由一群「惡鬼」將人命玩弄於股掌間的可疑死亡案件，被問及和角色的相同和相似之處，她表示，自己很羨慕散影如此堅定的態度，「她對於自己的處境或處事態度都不會感到一絲羞愧，但我的話會不斷省視自己，常常搖擺不定」，聽到周邊的人說了什麼，就會覺得是不是自己做的不對。

金泰梨在劇中被惡鬼附身的精湛演技嚇壞觀眾。（Disney+提供）

劇中她「1秒被惡鬼附身」的變臉演技，讓《惡鬼》的驚悚氛圍更上一層樓，由於劇中惡鬼反射了散影心中真正的慾望，金泰梨大方透露在詮釋惡鬼時的秘訣，「我就想散影是個什麼樣的人？會有什麼樣的慾望？集中於『恨』的情緒，去想什麼事情是讓她最憤怒、最委屈的。」並坦言1人分飾2角確實很困難，一直很苦惱要如何讓觀眾不用透過後製特效就能看出區別。

吳正世在劇中完美詮釋有陰陽眼的民俗學教授。（Disney+提供）

同樣是演技派的吳正世，憑藉《山茶花開時》和《雖然是精神病但沒關係》連續2年拿下百想最佳男配角，這次在劇中飾演的「廉海上」，為尋找殺死母親的惡鬼，長大後成一名民俗學教授，藉陰陽眼的天賦找出被附身的人，協助驅趕惡鬼，他自認，和該角色最大的共同點就是「所有人都擁有的空虛和孤獨感」，並謙虛表示，海上是本質就非常善良，見他人有難就會立刻出手相助，非常有「人類愛」，自己則是個努力變得更善良的人。

吳正世在劇中和金泰梨有多場精采對手戲。（Disney+提供）

該劇的驚悚程度，甚至被網友建議「千萬不要晚上看」，2人的膽量如何？之前在訪問中被選為劇組最膽小的吳正世搞笑澄清：「膽小鬼的部分是假新聞，我是個勇敢、勇猛且穩重的人。」金泰梨則自認是個無所畏懼、勇於挑戰的人，「我是那種要自己親身經歷後才知道的傻瓜類型，像是被火燙一下才知道『哎呦，很燙呢』，從這方面來看，應該可以說是膽子滿大的」，她回答完後，吳正世又再次跳出來為自己澄清：「我真的不是膽小鬼。」讓金泰梨立刻笑翻，彷彿《二十五，二十一》的羅希度上身。

吳正世（右）再度澄清自己不是膽小鬼，讓金泰梨笑翻。（Disney+提供）

劇中金泰梨透過鏡子和門看到了惡鬼，讓不少觀眾追完劇後紛紛直呼「不敢照鏡子和亂開門」，被問及拍攝結束後是否也有產生這樣的「陰影」，金泰梨先是直白地說「若是為了宣傳這部劇的話，我好像應該要說『是』才對」，接著表示自己是下戲後可以很快抽離角色的類型，「所以好像不怎麼害怕」；吳正世也不忘再幫想哏，開玩笑回「其實我從小就害怕（透過鏡子）看到自己的臉」，一旁的金泰梨聽到後再度笑到不行。

金泰梨自認私下膽子大。（Disney+提供）

至於拍攝現場有沒有發生靈異事件？2人皆表示沒有直接經歷，但其他工作人員有，他們聽到故事後也都嚇了一大跳。《惡鬼》每週五、六在Disney+更新一集。