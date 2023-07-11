許多人入睡後可能出現特殊舉動，可能是亂吼亂叫，甚至拳打腳踢。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書分享，這些狀況可能是三種原因導致，包括快速眼動睡眠行為障礙、驚恐症、夢語症，有研究認為快速眼動睡眠行為障礙，與腦部退化有關。

黃軒指出，快速眼動睡眠行為障礙（Rapid Eye Movement sleep behavior disorder, RBD）是一種睡眠疾病，病患在快速眼動（REM）睡眠階段時，會出現繼發於夢境的肢體活動或言語表現，因為患者腦幹出了問題，無法正確地在快速眼動（REM）睡眠階段抑制肌肉活動，在夢中的情景驅使下，出現揮舞手臂、踢腿、跳躍、翻滾，或是大叫、哭叫、咒罵等行為。

男性和老年人較易快速眼動睡眠行為障礙（RBD）影響，某些研究指出可能與某些腦部退行性疾病（如巴金森病、多系統萎縮症等）有關，因為這些疾病可以損害腦幹的神經元。此外，某些藥物或物質（如抗憂鬱藥、酒精）可能也會增加患有RBD的風險。

第二個原因是驚恐症（night terrors），也稱為夜間恐慌症，是一種睡眠障礙，特別是在兒童中比較常見，通常在深度非REM（rapid eye movement）睡眠階段發生，要被叫醒是最困難的。病患可能大叫、大哭、出汗，甚至有時會在床上來回打滾，臉色蒼白，心跳加速，瞳孔放大等，表現出明顯的恐懼，發作通常會持續數分鐘，然後可能會再次入睡。

驚恐症可能與壓力、過度疲勞、缺乏睡眠或使用某些藥物有關，也可能與其他睡眠障礙（如睡眠呼吸暫停）或精神疾病（如焦慮症、憂鬱症）有關。

最後夢語症（somniloquy）是一種睡眠障礙，表現為睡眠中的語言或聲音的表現，夢語的內容通常是無關緊要的，或者是無法理解的，並且在醒來後通常無法記得，夢語症並不傷害健康，可能與壓力、憂鬱、酒精、疲勞或者其他睡眠疾病有關，如睡眠呼吸中止症候群、夜間恐慌症、夢遊症，大部分情況不需要特殊治療。