新竹縣向來為民進黨艱困選區，11日傳出黨中央將推派陽明交大領域設計科學研究中心副主任曾聖凱參戰第2選區立委，突如其來的空降人選也讓地方錯愕，積極爭取與民進黨合作的綠黨前新竹縣議員余筱菁也是當天才接獲消息，但她表示無論最後民進黨決定為何，她都不會缺席2選區。

民進黨在新竹縣1選區已推派湖口青年世代詹紀緹，曾任國會助理的詹紀緹將迎戰加入國民黨的前立委徐欣瑩，雙方均已勤跑地方多時。但民進黨在2選區遲遲未能推出人選，早先傳聞黨內點名國際部主任謝佩芬，竹縣黨部也曾暗示人選應該是「外來人才」，但民進黨11日宣布台北市第3選區由謝佩芬披掛上任，空降竹縣破局。

11日下午又傳出民進黨中央將推派曾聖凱，讓積極爭取與民進黨合作的余筱菁錯愕不已。余筱菁透露自己確實有跟民進黨談過，但11日當天才知道民進黨有可能選擇曾聖凱，但若最終確定不是自己，也會祝福曾教授。不過余筱菁也分析，2選區的選民結構較難接受空降人選，依過去他黨推派非本地人參選的結果，均難獲得在地中間選民認同。

余筱菁認為曾聖凱學歷非常漂亮，人也是很帥，只是缺乏基層經營，自己則不排除尋求各黨合作，在2選區不會缺席。曾聖凱則在臉書接受友人凍蒜祝福時，表示會努力給孩子們一個更好的未來。

民進黨立委竹縣陽明交大教授余筱菁