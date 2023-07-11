聯合國IAEA（國際原能總署）近日表態，放行日本核廢水可以排放入海，因為符合國際安全規範，韓國7日也附和IAEA的決定。不過中國大陸卻強調，基於食安考量，將禁止日本10個地區的食品進口。前立委郭正亮11日在《頭條開講》節目指出，目前水流動的方向是往堪察加跟美國的方向在走，但最後整個太平洋都會有，只是時間問題。韓國跟台灣一定會受到影響，但卻都不講話，顯然是被處理了，就看東南亞國家怎麼說。

「目前大概研議做出處置的，只有中國大陸啦！」郭正亮表示，中國大陸已對福島周邊11個縣市的水產品做立即的管制。但日本也不是沒招，福島的位置是朝向太平洋要往東的方向，所以他就說，我不是往你那邊排！他事實上有做衛星圖，就是看那個水流動的方向，目前看起來是往堪察加，跟往美國那個方向在走。目前的洋流沒有往那邊走，所以尹錫悅就說，沒有到我們這邊，「可是那個都是，目前！」

「最後整個太平洋都會有啦，只是時間的問題！」郭正亮強調，尹錫悅完全就是美國介入，因為國際原子能總署就是美國控制的。但中國大陸就是不承認你的合法性，就要求看你整個檢驗的過程。事實上也有人要求去你那邊，我們自己驗，但日本不讓你驗。

郭正亮指出，接下來就是外交角力，就是中國大陸要找誰一起出來做抗議，日本一定會想盡辦法去做交易。台灣跟韓國現在都沒聲音，可是台灣跟韓國是一定會受到影響的，是早晚的問題，現在不講話，顯然就是被處理了。「那現在就看東南亞國家要不要講話了！」

郭正亮直言，你要處理就只能像中國大陸這樣處理，就是對它影響的東西，你就禁止進口，事實上這個就是食安的問題。看還有沒有其他的，比如說會不會影響到植物、礦石？不知道。反正相關的如果有出口，你就要做管制，中國大陸現在就是這樣做。