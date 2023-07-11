今年適逢華納兄弟創立一百週年，華裔設計師Daniel Wong與其合作打造「A WILD HARE！狂野兔兔」藝術展，以華納旗下熱門卡通「LOONEY TUNES」的人氣角色兔巴哥，融合其標誌性的狂野印花，即日起至8月27日在CLUB DESIGNER 4樓Club Art期間限定展出。

兔巴哥化身化身為霍格華茲的學生融入《哈利波特》的世界。（ Daniel Wong提供/林欣儀台北傳真）

整個藝術展以「森林中的美術館」為題，於展場的牆面也由Daniel Wong耗費十天打造，展場內共展示30幅作品，依據不同主題劃分為若干區域，其中讓人印象深刻的便是兔巴哥大玩Cosplay，化身華納旗下熱門IP如披上披風化身為DC宇宙的超人、蝙蝠俠，同時也換上格萊芬多的巫師袍、制服，化身為霍格華茲的學生融入《哈利波特》的世界當中。

「A WILD HARE！狂野兔兔」於 CLUB DESIGNER 4F Club Art 展開期間限定特展。（ Daniel Wong提供/林欣儀台北傳真）

除百變兔巴哥造型外，在本次展覽當中也可見Daniel Wong的招牌印話，此次展出的作品除以複合式媒材製作的品貼創作外，他更以油畫顏料、壓克力顏料，以及金銀箔與異材質結合的創作，塑造出許多不同風格的圖文，設計師Daniel Wong「『狂野』一詞是這次聯名藝術系列特展的出發點，連結品牌自創立以來所秉承的關鍵字『帶出你內心最狂野』，這是品牌視覺識別的呈現，也是我從童年記憶到現在的橋樑，同時也是這個系列所想表達的精神。