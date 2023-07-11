2023年「鄰家好漁-國際共好-地方關懷實踐競賽」，歷經三個月的實踐方案規劃與推廣，已於7月10日在國立高雄科技大學楠梓校區英才樓舉辦「蹲點實踐競賽」前的方案推廣成效審核競賽，活動圓滿結束。

國立高雄科技大學執行教育部大學社會責任實踐計畫(USR)，長久關心在地社區與產業問題，貢獻學術專業，與全校師生及歷屆畢業校友，共同投入在地社區發展、特色產業創新及地方創生的工作，善盡大學的社會責任；並由心繫參與CSR實踐的鴻運科股份有限公司贊助，透過國立高雄科技大學及全國大專院校學生，並邀請日本高知大學等台日聯盟大學學生組隊，提出具創意及實踐性的偏鄉問題解決方案，協力偏鄉解決所發生的問題，並創造地方產業發展。

由國立高雄科技大學、全國大專院校學生與日本高知大學等國際學生交流競賽，提出更具國際觀的解決方案實踐。(高科大鄰家好漁提供)

獲得實踐基金支持的隊伍有三個，其中一個學校是日本高知大學團隊的實踐基地為存續傳統地方文化，透過「第三人稱」視角結合故事敘說的方式，拍攝多支紀錄片，藉由YouTube平台廣泛推播，其效果讓緊緊72名人口數的村落，為之震驚且重新意識到該村落文化保存的重要性。

另一支獲獎隊伍是由高雄科技大學、國立中山大學、南台科技大學等三校跨校結合的團隊，該隊係以台南左鎮區的一個村落為實踐基地，該團隊為以刺竹為載體，凸顯當地居民利用刺竹編織器具、利用刺竹修補該地村落交通運輸的古道、利用刺竹設置捕獸陷阱之文化，並希冀透過此次活動的經費支持讓地方文化得以永續傳承。

最後一支獲獎隊伍是由高雄科技大學跨系結合的團隊，該團隊以大學社會實踐及地方創生的理念，以「林兜好厝邊」為主題，希冀活動地方養殖漁業及年輕族群的回流。

為促進地方創生，高科大致力以大學社會責任鄰家好漁形塑計畫的實踐，帶動台灣企業對於貫徹社會責任的使命感，鼓勵企業成為「關懷偏鄉弱勢實踐競賽」的贊助單位，鴻海集團轄下之「鴻運科股份有限公司」為支持學生發揮創意、照顧偏鄉，並落實企業社會責任，大力贊助此次競賽。

社區是社會的最小單位，改變社區就有機會改變整個社會，未來「關懷偏鄉弱勢實踐競賽」不但會持續舉辦，而且還會擴大舉辦，向全國大專校院、日本各大學徵件，「鄰家好漁形塑計畫」共同主持人、同時也是高科大海洋事業與產業管理研究中心主任的劉文宏教授表示「期待透過臺灣與日本等國際學生交流競賽，提出更具國際觀的解決方案實踐，讓優秀隊伍實踐理想」。