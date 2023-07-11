北科大資訊與財金管理系學生近日和熱炒店因消費糾紛掀起白飯之亂，學生還一度在師長壓力下道歉，不過爭議持續延燒，雙方都有網友力挺。今（11）日熱炒店終於公布當晚補飯的監視器畫面，不過卻又遭到質疑，最後在下午認錯，「結論總而言之沒讓學生吃飽飯，我們錯了」。

北科大近日因為熱炒店消費爭議掀起白飯之亂。業者聲稱學生預約說20人用餐、實際是30幾人，入座後後菜沒出完就吃光白飯，提議沒白飯可以點炒麵時學生不願意；北科大資財營總照趙同學與夥伴則親自到熱炒店道歉，不過也再度發出聲明說明事發經過，事實上是27人消費了6900元，當晚反映後店家表示因為用完2桶飯、時間已過20時，所以為免浪費不再補飯。

熱炒店公開2分31秒補飯畫面。（翻攝自大道創意宴會館臉書）

熱炒店今日13時許在臉書粉專「大道創意宴會館」發布2分31秒的監視器畫面，表示「這不是在補飯嗎？」，影片中可以看到監視器該段畫面為19時30分至19時59分59秒拍攝，一開始一位黑衣店員拿了飯桶到廚房區補充白飯，北科大學生們都已入座，不過看似仍未上菜，還有一位店員拿著菜單到座位上供學生們點菜，直到2分21秒黑衣店員將補完飯的飯鍋拿回原處。

對此，許多人紛紛回應，「笑死都不到三分之一」、「老闆看起來不是很老實喔，這樣不行歐，覺得賺人家賺少了也演到底吧」、「這個補飯會不會太少了，我去吃台中其他間的補飯都是你們3倍老闆你越來越站不住腳」、「補了個寂寞」、「這飯量兩桶真的有到70人份嗎？」。

但也有人聲援店家，「老闆你這樣真的錯，沒讓學生白飯吃到飽，以後不要提供白飯了，都不會發生這種事，還要遭受智商低端的奧客邏輯思想批評你」、「老闆加油，現在的學生實在不敢令人苟同，個個都自以為自己非常重要。集體霸凌店家還振振有詞！找一天一定要來去老闆店裡面吃吃，加油加油打氣打氣！」

最後熱炒店於16時17分則選擇認錯，編輯貼文時補充，「監視器時間沒調準所以有誤差，以學生說的時間為主，結論總而言之沒讓學生吃飽飯，我們錯了」。