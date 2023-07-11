知名音樂人李坤城與小40歲的林靖恩共譜爺孫戀，受到大眾關注，今年4月他因大腸癌病逝，愛子李卓軒卻槓上林靖恩，最近爆料賤賣房子後，住進五星級飯店，令林靖恩連忙退房，目前行蹤不明。11日，李卓軒再度發文，透露林靖恩有次騎機車往返醫院時，因故發生車禍，竟拿著李坤城存款賠償，使他無法理解大喊一句。

李卓軒今(11)日晚間發布貼文，表示李坤城住院期間，考量林靖恩與姑姑交通方便，修理祖父的機車給她們騎，沒想到林靖恩不慎撞到路邊的車，事後竟拿李坤城的存款賠償，不滿大罵：「笑死」，同時諷刺林靖恩既然拿到遺產，必須有良好的理財觀念，建議買台超級跑車，在通貨膨脹的情況之下，價格還會不斷上升，寫道：「林小姐現在買還來得及，但是妳要有駕照。」

李卓軒日前揭李坤城生前把房子轉給林靖恩，不料林靖恩轉手以低於行情的價格賣出，並每天住在台中知名五星級飯店，根據月租平台「mrhost」官網資料顯示，月租至少約3萬至6萬元不等，其他同等級的飯店，附帶廚房設備更達8萬元，然而林靖恩的隱私被曝光後，根據《三立新聞網》報導，她已在10日低調退房，目前去向未明。

而這起遺產事件引起音樂人許常德關注，他曾表態支持林靖恩的：「所以窮人就要有窮人的樣子？不要看她住幾天就擔心什麼都揮霍，還誇大成一輩子都要住在奢華飯店」，對此，李卓軒轉發貼文回嗆：「應該是對『自己人生完全沒有努力過的窮人』，就該有窮人的樣子，不該躺賺遺產還炫富？不然像許常德老師的努力算什麼？」