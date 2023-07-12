台灣職籃P. LEAGUE+ 新北國王今天選秀會未挑選外籍生，至於是否選擇名額將保留給林書豪，總經理毛加恩今天表示，先保留1個希望，還在全力爭取中，就看林書豪決定。

林書緯目前效力PLG新北國王隊(新北國王提供)

上季效力台灣職籃PLG高雄17直播鋼鐵人球星林書豪，在成為自由球員後，不僅台灣職籃P. LEAGUE+、T1聯盟球隊有意搶人，就連中國男子籃球職業聯賽（CBA）球隊也傳出想要延攬。

新北國王也是積極爭取林書豪加盟的眾多球隊之一，國王日前在結束與外籍生聶歐瑪的合約後，陣中多了1個外籍生或華裔球員空缺，但在今晚新人選秀會中，國王僅選中台藝大蘇培凱，並未補進外籍生，外界推測是在為網羅林書豪做準備。

國王隊總經理毛加恩接受中央社記者訪問時表示：「先把名額留下來，還在討論中，還沒做最後決定。」

毛加恩指出，除了今天先被選走的外籍生阿拉薩、丹尼爾，「我們對其他沒興趣 ，沒找到適合外籍生，也是沒選外籍生的其中1個原因。」

談到是否將名額留給林書豪，毛加恩表示：「先保留1個希望 ，還在全力爭取中，就看他的決定，相信他在這個月會有些想法，我們也在等待他的消息。」

林書豪過去曾期待與弟弟林書緯同隊，林書緯目前正效力於新北國王，對於希望何時能促成此事，林書豪日前受訪時曾表達，希望是在對的時間點，因此不會強求。