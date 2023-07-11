中國大陸近日軍演不斷，兩岸情勢也隨之升溫，武力犯台的預測也愈來越多。對此，前海軍艦長呂禮詩11日就在臉書上分享了他接受外媒訪問「台灣需要美國提供什麼？」的過程，呂禮詩則認為，「最好是星座級巡防艦、新型多任務水面戰鬥艦或是F-35B」，引發討論。

呂禮詩11日在臉書上表示，他接受外媒訪問「你覺得台灣需要美國提供什麼？」的過程，呂禮詩也開啟「許願池模式」認為，「最好是星座級巡防艦（Constellation class frigate），不然就新型多任務水面戰鬥艦（Multi-Mission Surface Combatant, MMSC），還有F-35B；並參加美日『共同作業能力』（Interoperability）操演與環太平洋軍演（Rim of the Pacific Exercise, RIMPAC）」。

最後呂禮詩也分享，在他回答結束的時候，外媒記者笑得很燦爛，這讓呂禮詩也驚呼「或許這就是答案」。