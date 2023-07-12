70年代瓊瑤文藝影片紅遍台灣，御用男女主角秦漢、秦祥林、林青霞、林鳳嬌，更被譽為「二秦二林」，至今許多影迷想起來還是津津樂道。近日微博上一張秦漢在泳池邊摟著林鳳嬌的照片引起討論，只穿比基尼的林鳳嬌，沒想到秦漢意外有害羞反應，讓網友看完都忍不住想重溫二人主演電影，好好回味。

微博上一名知名博主今（11）日分享一張秦漢與林鳳嬌的陳年舊照，在游泳池邊兩人穿的很清涼，秦漢上半身打赤膊只穿泳褲，林鳳嬌則穿了一套性感比基尼和戴了渡假風的草帽；面對攝影師拍攝時，秦漢即便摟著林鳳嬌的肩，但他卻害羞地低下頭，反而林鳳嬌笑得大方燦爛。

據悉，在「二秦二林」時期，林青霞和秦祥林在戀愛時，秦漢與林鳳嬌也常被拱作一對，但他們兩人只是普通朋友；不過，在林鳳嬌的演藝生涯中，有70多部作品，就與秦漢合作30次，共同主演作品包括《汪洋中的一條船》、《桑園》、《碧雲天》、《幽幽之戀》等等，因此兩人也被視為「螢幕情侶」。

林鳳嬌早期拍照也有火辣一面。（圖/中時資料照）

林鳳嬌拍出許多膾炙人口好戲。（圖/中時資料照）

林鳳嬌真正的另一半是影壇巨星成龍，兩人在1982年秘密結婚，育有一個兒子房祖名。