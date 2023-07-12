70年代瓊瑤文藝影片紅遍台灣，御用男女主角秦漢、秦祥林、林青霞、林鳳嬌，更被譽為「二秦二林」，至今許多影迷想起來還是津津樂道。近日微博上一張秦漢在泳池邊摟著林鳳嬌的照片引起討論，只穿比基尼的林鳳嬌，沒想到秦漢意外有害羞反應，讓網友看完都忍不住想重溫二人主演電影，好好回味。
微博上一名知名博主今（11）日分享一張秦漢與林鳳嬌的陳年舊照，在游泳池邊兩人穿的很清涼，秦漢上半身打赤膊只穿泳褲，林鳳嬌則穿了一套性感比基尼和戴了渡假風的草帽；面對攝影師拍攝時，秦漢即便摟著林鳳嬌的肩，但他卻害羞地低下頭，反而林鳳嬌笑得大方燦爛。
據悉，在「二秦二林」時期，林青霞和秦祥林在戀愛時，秦漢與林鳳嬌也常被拱作一對，但他們兩人只是普通朋友；不過，在林鳳嬌的演藝生涯中，有70多部作品，就與秦漢合作30次，共同主演作品包括《汪洋中的一條船》、《桑園》、《碧雲天》、《幽幽之戀》等等，因此兩人也被視為「螢幕情侶」。
林鳳嬌真正的另一半是影壇巨星成龍，兩人在1982年秘密結婚，育有一個兒子房祖名。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。