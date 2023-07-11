民進黨總統參選人賴清德昨稱，當台灣總統可以走入白宮，所追求的政治目標就已經達成。前立委郭正亮今(11日)表示，美國並不喜歡賴清德說這種話，但「賴清德就是興奮，就又流露出來本色」；郭也指出，賴清德把前總統蔣經國、馬英九從文中拿掉，就是只挑獨派路線來繼承，要繼續朝台獨這條走。

賴清德昨在宜蘭舉行座談時指出，「在蔡總統的領導下，我們與白宮接近了，未來我所領導的國家，也是朝這個方向持續走近」，也提到李登輝總統、陳水扁總統、蔡英文總統一棒接一棒，接續到他，甚至之後的總統，就是持續在這條路前進，當台灣總統可以走入白宮，所追求的政治目標就已經達成。

郭正亮今在政論節目《少康戰情室》表示，賴清德此言是要在他訪美之前，進一步表示他一面倒向美國，先前華爾街日報投書的「四個支柱」也是為了訪美。

郭正亮也指出，另一方面，賴清德是要鞏固獨派的支持，「這個論述非常獨」，賴清德在座談時說從李登輝、陳水扁、蔡英文接續到他，但卻把前總統蔣經國、馬英九跳過去了，「哪有人這樣的，你要當中華民國的總統，應該繼承中華民國的全部」。

郭正亮說，賴清德的意思就是「只挑獨派的來繼承」，就是要朝台灣獨立這條路繼續走，目標就是要進入白宮，不然幹嘛把馬英九、蔣經國拿掉？且蔣經國擔任總統時就已經有很多人進入過白宮。

主持人提到美國有「疑賴論」，擔心賴清德會太偏向台獨，郭正亮也認為，美國也不希望賴清德說這種話，「這個就是興奮，就又流露出來本色」。他也提到，蔡英文7、8年都不會這樣講話，感覺上賴清德比較接近陳水扁、蔡英文比較接近李登輝。