歐盟執委會10日批准的《歐美數據隱私框架》將美國認定為符合歐盟《一般資料保護規則》的國家，也就是說歐盟終於認同美國能對歐洲用戶個資提供足夠的隱私保護。

這對數千家美籍跨國企業及美國政府而言意義重大，因為白宮估計歐美數據傳輸創造的經濟產值高達7.1兆美元。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示：「今日我們踏出重大一步，讓歐洲公民相信他們的隱私數據安全無虞。新框架不僅鞏固歐美經濟合作關係，也再次確認彼此共享價值。」