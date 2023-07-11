歐盟執委會10日批准的《歐美數據隱私框架》將美國認定為符合歐盟《一般資料保護規則》的國家，也就是說歐盟終於認同美國能對歐洲用戶個資提供足夠的隱私保護。
這對數千家美籍跨國企業及美國政府而言意義重大，因為白宮估計歐美數據傳輸創造的經濟產值高達7.1兆美元。
歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示：「今日我們踏出重大一步，讓歐洲公民相信他們的隱私數據安全無虞。新框架不僅鞏固歐美經濟合作關係，也再次確認彼此共享價值。」
歐美歷經3年的數據傳輸談判終於有了成果。歐盟執委會稍早批准歐美最新數據隱私框架，讓美籍跨國企業能將歐洲用戶數據傳輸到美國伺服器，讓Meta、谷歌等科技巨頭受惠。
歐盟執委會10日批准的《歐美數據隱私框架》將美國認定為符合歐盟《一般資料保護規則》的國家，也就是說歐盟終於認同美國能對歐洲用戶個資提供足夠的隱私保護。
這對數千家美籍跨國企業及美國政府而言意義重大，因為白宮估計歐美數據傳輸創造的經濟產值高達7.1兆美元。
歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示：「今日我們踏出重大一步，讓歐洲公民相信他們的隱私數據安全無虞。新框架不僅鞏固歐美經濟合作關係，也再次確認彼此共享價值。」
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