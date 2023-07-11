Citi Research分析師丹利（Christopher Danely）在最新報告中指出，第三方研究機構對輝達上一代AI晶片A100及超微上一代AI晶片MI250的評估顯示，超微晶片運算速度大約是輝達晶片的80％。
丹利表示：「我們預期輝達新一代AI晶片H100將對超微新一代晶片MI300維持類似的優勢。我們預期輝達晶片的卓越運算速度及軟體生態圈使其在AI運算能力上領先超微，市占率也將大幅領先。」
年初以來AI熱潮有增無減，不斷助長輝達（NVIDIA）聲勢，近日甚至有分析師看好輝達在AI晶片市場拿下9成市占率，而對手超微（AMD）可望排名第二，媲美10年前英特爾與超微在伺服器晶片市場的競爭關係。
Citi Research分析師丹利（Christopher Danely）在最新報告中指出，第三方研究機構對輝達上一代AI晶片A100及超微上一代AI晶片MI250的評估顯示，超微晶片運算速度大約是輝達晶片的80％。
丹利表示：「我們預期輝達新一代AI晶片H100將對超微新一代晶片MI300維持類似的優勢。我們預期輝達晶片的卓越運算速度及軟體生態圈使其在AI運算能力上領先超微，市占率也將大幅領先。」
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