Citi Research分析師丹利（Christopher Danely）在最新報告中指出，第三方研究機構對輝達上一代AI晶片A100及超微上一代AI晶片MI250的評估顯示，超微晶片運算速度大約是輝達晶片的80％。

丹利表示：「我們預期輝達新一代AI晶片H100將對超微新一代晶片MI300維持類似的優勢。我們預期輝達晶片的卓越運算速度及軟體生態圈使其在AI運算能力上領先超微，市占率也將大幅領先。」