台驊被視為投資航運股的指標。台驊表示，這波持股處分是為提高資金使用效益。

台驊公告自今年3月2日起到7月11日止，出售長榮海運3,300張，每股平均價格106.24元，交易總金額3.5億元，損失金額約4.17億元。

據了解，台驊持有陽明海運（2609）約2.2萬張股票，因為多數是早年認購，經過配發股利，持有成本幾乎是零，這一部分將列為長期持有。

台驊8日發布6月營收，預計第二、三季將分別認入2億元、5億元的現金股利，分別挹注每股純益1.5元和3.5元以上，公司方面表示這一部分不變。