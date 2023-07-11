大陸自媒體亂象與日俱增。大陸中央網信辦10日發布通知，對各地網信主管部門提出嚴防假冒仿冒行為、強化資質認證展示等13項加強「自媒體」管理的工作要求，再為「自媒體」畫紅線。中國科技大學公共事務學院、網路空間安全學院教授左曉棟11日解讀新規，中央網信辦要求各地網信部門切實履行屬地管理責任，對「自媒體」亂象有極強的針對性；不但將傳統規定適用於「自媒體」領域，防止留有監管空白；也規定嚴厲打擊「自媒體」帳號違規營運行為。

這13項工作要求包括：嚴防假冒仿冒行為；強化資質認證展示；規範資訊來源標註；加強資訊真實性管理；加註虛構內容或爭議資訊標籤；完善謠言標籤功能；規範帳號營運行為；明確營利許可權開通條件；限制違規行為獲利；完善粉絲數量管理措施；加大對「自媒體」所屬MCN機構管理力度；嚴格違規行為處置；強化典型案例處置曝光。

左曉棟表示：新規亮點有幾方面：一是將傳統規定適用於「自媒體」領域，防止留有監管空白。傳統上開辦教育、醫療衛生等方面的網站，都需要資質，並明確展示。這次文件也明確，自媒體要在帳號主頁展示其服務資質等認證材料名稱。

二是對「自媒體」亂象有極強的針對性。要求自行拍攝圖片、視訊者，需逐一標明拍攝時間、地點。對誘導用戶關注其他帳號、試圖構建「自媒體」帳號矩陣，以此形成集群效應者，也嚴格禁止。

三是嚴厲打擊「自媒體」帳號違規營運行為。運用經濟手段，阻斷非法牟利途徑。要求「自媒體」不得集納負面資訊、翻炒舊聞舊事、蹭炒社會熱點事件、消費災難事故；要求網站嚴格執行「一人一號、一企兩號」帳號註冊規定；在營利途徑上，對廣告分成等營利許可權提出明確開通條件，若想透過收購已有帳號繞過監管，3個月內不得賦予其營利許可權；在處罰措施上，「自媒體」被禁言期間須同步暫停營利許可權，因違規行為增加的粉絲數量應當清除。

新規多次出現「真實性」這個關鍵字。

左曉棟稱，「真實性」是對新聞傳播的基本要求。「自媒體」要對發布轉載的資訊真實性負責。應當準確標註資訊來源。如果發布含有虛構情節、劇情演繹的內容，要以顯著方式標記虛構或演繹標籤。深度合成、生成式人工智慧應用廣泛，也不拒絕，但需明確標註是技術生成。

此外，新規從多方面明確網站平台責任。對未認證資質或資質認證已過期的「自媒體」，網站平台應當暫停提供相應領域資訊發布服務。

「自媒體」發布資訊時，網站平台應當在資訊發布頁面展示「自媒體」帳號名稱，不得以匿名用戶等代替涉公共政策、社會民生、重大突發事件等領域謠言，網站平台應當及時標記謠言標籤。

此外，規定中有7條專門提到了網站平台的主體責任。並且要求網站平台應當健全MCN機構管理制度，對MCN機構及其簽約帳號集中統一管理等。