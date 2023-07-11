高血壓是常見的老年病，那麼反向思考，降血壓藥物是不是也可以延緩衰老? 科學家發現，一種名為利美尼定(Rilmenidine)的降血壓藥物確實在最原始的動物實驗上，反應了延緩衰老的效果，科學還在尋找原因。

科學警報(Science Alert)報導，血壓與保持健康、延長壽命的關係相當間接，過度的飲食會造成營養堆積，造成代謝緩慢，因此損害了健康。相對的，保持營養與生存活動的平衡，更可以延長壽命，這在動物模型中已經被證明。

然而，科學家也在思考，一些治療高血壓的藥物就有間接限制營養吸收的效果，這是否可以調整新陳代謝，成為一種新的研究方向。

利美尼定(Rilmenidine)的化學式，它是一種常用的降血壓藥，具有阻止熱量吸收的效果。(圖/medicalxpress)

利美尼定被選定候選藥物，因為過去的研究表明，它在細胞程度上，具有熱量限制的效果。國際研究小組進行的一系列測試中，發現利美尼定對秀麗隱桿線蟲(Caenorhabditis elegans)的實驗上，能夠明確的延長壽命，而且在各種健康指標上，也表現正如科學家們預測的那樣，具有限制熱量吸收的效果。

英國伯明罕大學(University of Birmingham)的分子生物學家馬加良斯 (João Pedro Magalhães) 表示：「我們首次在動物身上證明，利美尼定可以延長壽命。雖然它非常原始。我們之後會繼續熱探索利美尼定是否可應用在其他動物，或是進入臨床應用。」

進一步的測試表明，接受利美尼定治療的小鼠，其腎臟和肝臟組織中，可以看到因為熱量限制而出現的「回春效果」。換句話說，熱量限制給動物帶來的一些良性變化。

接下來研究人員想要瞭解「為何如此」，他們發現一種名為 nish-1 的生物受體，對於利美尼定的有效性至關重要。研究人員在一月份發表的論文中寫道：「我們發現，要是刪除nish-1受體後，利美尼定的延長壽命作用就會消失。因此，利美尼定是摧動nish-1 受體，以恢復細胞的正常運作。

這項研究還有一項重點，就是「節食保持健康」有時很困難。每個人的體質不同，有些人低熱量飲食會帶來不健康的副作用，例如頭髮稀疏、沒精神、頭暈和骨骼脆弱。因此，善用這種限制熱量吸收的高血壓藥物，或許可以帶來與低熱量飲食相同的益處，不會餓到發昏又對身體有利。

利美尼定可以口服，而且已經被廣泛使用，在多年的使用經驗，我們知道它的副作用很少且相對輕微（少數情況下包括心悸、失眠和嗜睡）。