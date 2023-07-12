跟去年Prime Day相較，美國現在從房貸利率、租金和食物價格等都漲了不少而影響購買力。

CFRA分析師桑德瑞姆（Arun Sundaram）指亞馬遜今年Prime Day折扣優惠比去年提高不少。外界認為通膨壓力讓民眾對打折的日常必須品與電子產品趨之若鶩。

根據美國銀行資料，亞馬遜把GAP服飾折扣提高至4折，索尼耳機打5折，派樂騰（Peloton）健身單車打6折。其估計亞馬遜今年Prime Day網站成交金額（GMV）年增12％至120億美元。

亞馬遜去年推出在其他網站銷售也能使用其倉儲與物流系統的「Buy with Prime」服務，今年Prime會員在購物節期間使用這服務，包括背包品牌Sherpani和ZOA能量飲料等貨品也能享受最高6折優惠。

Running Point資本顧問公司投資長舒爾曼（Michael Ashley Schulman）說，雖然許多美國人仍然有疫後消費疲勞和不敢亂花大錢，但願意在體驗、旅行和娛樂上多消費。

他預估今年Prime Day為亞馬遜的增量收入提高約40億到60億美元，較去年成長10％到16％。由於所有零售商都在爭搶市占率，因此Prime Day讓本周有如黑色星期五和網路星期一那樣的銷售盛況。

由於民眾消費方向有所轉變，亞馬遜與旅遊訂票網Priceline合作在Prime Day首度推旅遊優惠。Priceline的Hotel Express Deals訂房可享高達4折的折扣價，若在Prime Day訂房，房價甚至能額外再打8折。

亞馬遜計劃第四季再舉行另一次會員購物節，但具體時間目前仍不清楚。