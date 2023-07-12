凱基投顧台股策略分析師張明祥不諱言，儘管認為下半年的市場主流依然是AI供應鏈，但許多AI相關個股漲幅大、估值高，使得許多投資人望而卻步，陷入看得到但吃不到窘境。不僅投資人有此疑慮，連摩根士丹利證券也加入討論，爬梳資料中心供應鏈究竟有那些AI利多題材，已經反應在股價中，AI熱度無遠弗屆。

對於操作心態較為謹慎的投資者而言，凱基投顧建議，可以轉關注評價偏低的落後補漲股，篩選原則有四：一、上半年股價表現落後大盤；二、評價相對便宜；三、基本面最壞情況已經過去或即將觸底；四、2024年獲利將較2023年顯著增長。

依據以上條件，潛在的落後補漲族群包括：智慧型手機與消費性電子（砷化鎵、石英元件、PCB、組裝）、汽車零組件、成衣製鞋、太陽能PVC與其他等。

搭上落後補漲題材的族群裡面，且獲得凱基投顧給予「買進」投資評等的個股，共有：穩懋、華通、鴻海、國巨、嘉澤、智伸科、豐泰、儒鴻、台聚、中租-KY。