大陸央視網報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央全面深化改革委員會主任習近平11日下午主持召開中共中央全面深化改革委員會第二次會議，習近平強調，建設更高水準開放型經濟新體制是主動作為以開放促改革、促發展的戰略舉措，要圍繞服務構建新發展格局，以制度型開放為重點，聚焦投資、貿易、金融、創新等對外交流合作的重點領域深化體制機制改革，完善配套政策措施，積極主動把中國大陸對外開放提高到新水準。

會議審議通過了《關於建設更高水準開放型經濟新體制促進構建新發展格局的意見》、《深化農村改革實施方案》、《關於推動能耗雙控逐步轉向碳排放雙控的意見》、《關於高等學校、科研院所薪酬制度改革試點的意見》、《關於進一步深化石油天然氣市場體系改革提升國家油氣安全保障能力的實施意見》、《關於深化電力體制改革加快構建新型電力系統的指導意見》。

習近平表示，要錨定實現農業農村現代化、建設農業強國的戰略目標，以處理好農民和土地關係為主線，加快補齊農業農村發展短板，為全面建設社會主義現代化國家打下堅實基礎。

要立足中國大陸生態文明建設已進入以降碳為重點戰略方向的關鍵時期，完善能源消耗總量和強度調控，逐步轉向碳排放總量和強度雙控制度。

要把推動大專院校教師、科研人員薪酬分配制度改革作為統籌推進教育、科技、人才事業發展的重要抓手，逐步建立激發創新活力、知識價值導向、管理規範有效、保障激勵兼顧的薪酬制度，進一步激發高等學校、科研院所創新創造活力。

要圍繞提升國家油氣安全保障能力的目標，針對油氣體制存在的凸出問題，積極穩妥推進油氣行業上、中、下游體制機制改革，確保穩定可靠供應。

要深化電力體制改革，加快構建清潔低碳、安全充裕、經濟高效、供需協同、靈活智慧的新型電力系統，更好推動能源生產和消費革命，保障國家能源安全。

中共中央政治局常委、中央全面深化改革委員會副主任李強、王滬寧、蔡奇出席會議。