2023 PLG新人選秀會11日登場，福爾摩沙夢想家球團於首輪第3順位的選進來自健行科技大學的前鋒丁冠皓，總教練賴柏霖也期待丁冠皓能補強球隊需要的外線投射、處理球與防守能力。

賴柏霖表示：「這次選秀球隊設定挑打三、四號位子的前鋒球員，丁冠皓是入選過中華白隊的好手，場上能力也很符合我們目前的需求。希望他的外線投射、處理球的能力與防守能力能補上球隊的空缺。」

夢想家董事長田壘也特別到場鼓勵，希望丁冠皓能保持新秀的衝勁，並透過在職業球場上學習、拚戰以打出更成熟的表現，在融入球隊文化之餘，也試著創造屬於自己的機會。

丁冠皓笑說，因為好奇選秀過程、各隊當時選擇的人選，有先上網搜尋PLG過去選秀會的影片，也知道自己是夢想家自從第2季選秀會選了3名本土球員、第3季選手會空手而回之後，相隔2年首位選秀新人，自己也很喜歡夢想家團結的氛圍，很開心被選到，希望能在外線與傳球供輸給予球隊協助，利用暑假增加身體對抗性與外線穩定度，期待新球季的開始。