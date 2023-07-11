旅客抵達機場完成報到、準備搭飛機之前，均需接受安全檢查，這是攸關所有人員安全的重要流程，一旦引起疑慮，就得靠邊接受更詳盡的篩查。機場安檢主管表示，「液體」與「刀具」是隨身行李檢查最常見的兩大錯誤。安檢前，不妨把隨身包包完全清空，讓安檢人員一目了然，有助通關順暢。

英國《太陽報》報導，美國運輸安全局（TSA）推出「行前須知」（Know Before You Go）宣導活動，盼協助旅客通關更順暢。紐約甘迺迪機場的TSA聯邦安全主任埃錫（John Essig）說明，旅客打包行李時要思考的是「機場安全」，務必查清楚哪些物品可以或不能放進隨身行李、托運行李，對於行李箱裡要裝哪些物品最好事先規劃，物品也應妥善包裝，讓行李檢查更輕鬆。

埃錫說，隨身行李液體總量超額、違規攜帶刀具通關是旅客通關受阻的主因，不清楚相關規定的旅客不在少數，「我們在檢查站看到很多旅客身上帶著飲料與各式各樣的刀具」。他提醒旅客務必記住，隨身行李的液體、凝膠、噴霧、霜狀膏狀之類的塗抹物，總容量上限為100毫升，而且必須集中放在1個透明的袋子裡。

機場安檢人員會仔細檢查旅客隨身行李，打包之前最好查清楚哪些東西不能裝進去。（示意圖／Shutterstock）

其次，抵達檢查站之前，瓶裝水、能量補給飲料、咖啡等任何飲品都必須喝完，否則只能丟棄。大包裝的洗沐髮妝保養用品，務必放進托運行李；旅客如果必須攜帶刀具旅行，刀具也務必妥善放置於托運行李。

TSA提醒，旅客接受安檢時可把隨身包包清空，包內物品悉數放入檢查籃裡，這樣一來，安檢人員能夠很快確認包包的側邊口袋、拉鍊口袋與包包底部有無暗藏違禁品。這一點適用於背包、拉桿包、手提袋、郵差包、肩背包、筆記型電腦包、圓筒包等任何會拿來裝隨身行李的包、袋與小箱子。

此外，果醬、抹醬視為液體，然而不少人經常忽略這一點，在安檢站遭到沒收時頗為吃驚。