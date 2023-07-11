「真人版蛇姬」林采緹有著漂亮臉蛋跟窈窕身材，雖然2020年婚姻走向盡頭，卻讓她擁有可愛兒子「夏天」，今年已有5歲，日前發出帶兒子在泳池戲水消暑的照片，身穿大紅色比基尼的她，身材相當傲人，讓網友鼻血狂噴，大呼：「嗶嗶！！帶兩顆大奶球走路犯規惹！」

林采緹日前在社群平台坦言近期大把時間都宅在家裡，加上就算出門未經打扮也不拍照、或不一定拍工作照的情況之下，因而較少更新動態，索性分享帶兒子玩水的照片，可見林采緹戴粉紅色泳帽跟紅色比基尼，蹲在泳池中，解放傲人F級上圍、白滑美腿，身旁的兒子則坐在游泳圈上，開心對鏡頭比YA，畫面很溫馨。

不過眾人的焦點全在林采緹的好身材，還把照片發到PTT表特版，讓網友們紛紛大讚：「無敵，真的好大」、「這應該不只排球，根本籃球！」、「真的頂～可惜有人不珍惜」、「超大，有夠讚，就算毒奶我也喝」、「嗶嗶！！帶兩顆大奶球走路犯規惹！」、「這腿搭這個身材真的扯。」

林采緹過去分享產後的身體變化，坦言退奶後，上胸肉消失不見，雖然依舊是F罩杯，但飽滿的F卻變成乾扁F，堅挺的上圍則因為多次餵兒子奶水，彈性疲乏後，變得鬆弛下垂，心情大受影響，有網友形容是「戳破的水球」，她感到十分認同：「形容得完全正確！」