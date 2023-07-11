富士康周一（10日）宣布退出與印度金屬石油集團韋丹塔（Vedanta）的195億美元半導體合資計畫，被視為印度總理莫迪「晶圓夢」的重大挫折。但印度官員發表推文堅稱，富士康的決定對印度的計畫沒有影響。

在中美晶片大戰打得如火如荼之際，印度試圖取代大陸地位，成為全球半導體生產重要基地。印度預計，2026年該國的半導體市場銷售額將上看630億美元，但總理莫迪的計畫顯然已陷入困境。

不過 印度電子暨資訊科技部副部長強德拉謝克（Rajeev Chandrasekhar）10日發表推文指出，富士康的決定對印度的半導體宏偉計畫沒有影響，還讚許富士康與韋丹塔這2家公司在印度作出的重大投資，成功創造了工作機會與經濟成長，並指出，印度政府無權介入這2家民營公司如何選擇要不要合作，抑或合作原因。

強德拉謝克不忘駁斥外界的譏諷。他表示，對於那些評論富士康與韋丹塔的決定是對印度半導體雄心的「一記重擊」的人來說，他只能說，要想看衰莫迪領導下的印度可是個壞主意。