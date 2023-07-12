其次，郭曉薇也談到，經營市場及合作網絡面向全球的大型企業，更需高效管理整體供應鏈的永續狀況，企業可能自行設計問卷調查供應商，但若未遵循國際標準，將對整體供應商的ESG評估產生誤差。最後是在統計結果的呈現，因問卷未經系統化設計，單純以報表形式呈現數字並不夠直觀。

國際間超過350家大型企業、30萬家以上的供應商使用Synesgy全球國際供應鏈管理平台，解決上述問題。約旦金融機構Bank al Etihad透過Synesgy全球國際供應鏈管理平台為銀行本身及其中小企業和企業客戶提供ESG評分，以提供更完善的各項金融服務，像是支持信貸政策、綠色融資策略、風險管理和中小企業融資。而在供應商的管理上，義大利航空公司 Aeroporti di Roma有超過4千家合作供應商，導入Synesgy全球國際供應鏈管理平台，並將其納入供應商資格審核的評估標準，順利管理遍布全球的供應商。

CRIF已正式將Synesgy供應鏈永續管理平台引進台灣市場，郭曉薇表示，今年預計將有超過百家台灣大型企業加入使用，惠及超過萬家的供應商企業，加速台灣產業的永續發展。今年也預計將再釋出兩階段的更新，讓中小企業供應商在填寫問卷時更加順暢，以及為大型企業提供問卷客製化的附加服務，為企業提供更好的使用體驗。