外媒近日報導巴基斯坦已經和伊拉克達成一筆12架雷電（JF-17，中方名稱為梟龍）戰機的採購協定，這款由中國與巴斯坦合作的JF-17戰機的交易包括配套的戰藥與配件，總金額高達11億美元，是巴斯坦史上金額最高的軍售交易。由於這款戰機是中巴合作製造，陸媒對此亦喜形於色稱：「跟對大哥有好處。」

Iraq Buying 12 JF17 Block 3 | JF17 Thunder Block 3 for Muslim Countrieshttps://t.co/GMAp1jX6gV pic.twitter.com/xnBEzbqF05 — International Defence Analysis (@Defence_IDA) July 8, 2023

綜合陸媒《騰訊網》、《網球網》的報導，巴基斯坦10多年前還不具備先進戰機生產能力，但後來「跟對大哥」，開始與中國合作研製JF-17，從中獲得不少技術，並在其國內進行組裝生產。經過數年的經營與開拓市場，加上巴基斯坦空軍實戰經驗的加持，梟龍戰機終於打開市場，目前已有3個外國用戶，也有數個客戶表達了潛在的意願。

BREAKING: IRAQ TO BUY JF-17 FIGHTER JETS FROM PAKISTAN IN MAJOR BILLION DOLLAR PLUS DEFENSE DEAL



The Republic of #Iraq 🇮🇶 and the Islamic Republic of #Pakistan 🇵🇰 have finalised a deal for the sale of the PAC JF-17 Thunder Block III 4.5 generation mutirole fighter aircraft, to… pic.twitter.com/bVyEgIaTco — The STRATCOM Bureau (@OSPSF) July 8, 2023

報導指出，最早採購JF-17的國家是緬甸，2019年採購16架，單價約2500萬美元；奈及利亞空軍則以1.843億美元採購3架Block II型，單價超過6000萬美元，還包括了配件和彈藥等。此後JF-17換裝有源相控陣雷達，性能大增，在國際市場獲得更多的目光。

從此JF-17便經常出現在各種航空展以及軍事交流活動，吸引了包括伊拉克、阿根廷、馬來西亞、亞塞拜然等國。和伊拉克的談判自2020年起持續多年，直到今年6月才敲定。

報導說，作為美國扶持下的伊拉克空軍，原已經擁有34架F-16IQ戰機，此型號是以F-16C/D Block52為基礎，性能相當強勁，其實完全沒必要考慮JF-17。問題出在美國未提供AIM-120中距空對空導彈，讓這款4代機降級為3.5代，雙方關係因而惡化。自此伊拉克試圖從其他國採購先進戰機，其中也包括俄羅斯，但遭到美方阻撓，最後伊拉克從法國購入飆風戰機，單價2.4億美元，並購入12架性價比較高的JF-17戰機。

這筆JF-17戰機單價9100萬美元包括配件及彈藥，換算成祼機大約每架5000萬美元左右，價格還不到F-16V的一半，大約是飆風戰機的1/5。性能包括升級的相控陣雷達、最新航空電子設備、紅外線搜索與追縱系統，配備中國製造的PL-15、PL-10等中長距離導彈。

報導指出，中巴聯合研製JF-17戰機約有42%的飛機零部件由中國製造，其餘58%和總裝工作在巴基斯坦完成。它大量採用成熟技術，在巴基斯坦量產後擁有更低的採購成本以及維護成本，對外出售也沒有限制。據稱亞塞拜然也很可能採購12架同體系的梟龍-3戰機，那麼接下來外銷型號的隱形戰機FC-31鶻鷹也可能有機會。