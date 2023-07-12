大陸一名網友近日爆料，妹妹在吉林省長春市紅旗街萬達廣場夜市，被一塊高空拋下來的磚頭砸中，不幸離世。目擊者透露，一名男子在事發當日前幾個小時，也曾扔下過磚頭和飲料瓶，警方有到場，沒想到會發生憾事。對此，死者家屬表示，在短時間內屢次發生高空拋物事件，自己將會追究大樓物業責任。

《紅星新聞》報導，被害人小婁（化名）是一名法律工作者，今年28歲，大學畢業後在北京的一家國企做法務工作。6月22日，小婁到長春看望高中好友，住進了萬達廣場2號公寓的一家民宿。晚上10點半左右，小婁到樓下夜市買吃的，出門也就幾分鐘時間，3塊磚頭從天而降，其中1塊砸中她的額頭，送醫後不治。

現場視頻顯示，小婁倒在了一家賣烤串的小攤前，她背對著公寓大樓，面朝下趴著一動不動，頭部流出了一大灘血跡。烤串攤老闆說，這並不是當天第一次發生高空拋物事件，在事發前1、2個小時，還發生了2次一樣的事件，「之前有兩次，但是沒砸到人，扔的是磚頭和飲料瓶，然後有人報了警，警察來了現場。」

小婁姐姐說，「聽到妹妹出事了，我們家人像瘋了一樣，我父母快70歲了，一直哭一直哭，我妹妹從小就很懂事，很優秀，和家人感情都很好，真的讓人難以接受。」警方透露，犯罪嫌疑人家屬稱嫌疑人有精神疾病，「現在他媽媽提出來做精神病鑒定，就等著這個的結果。」

事發後， 婁女曾去公寓內探查，發現這棟33樓的公寓在30樓往上的樓道內堆放了很多磚頭、瓷磚等。公寓物業經理說，「我認為我們沒有責任，業主個人行為，跟我們物業啥關係。」家屬認為，在短時間內屢次發生高空拋物事件之後，物業方並沒有盡到提醒群眾和遊客防範的義務，她後續還會追究物業方的責任。

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