一個區域要從「生地」蛻變為「熟地」，必須要有政府的大力加持及人口挹注，最具代表性的典範即是新竹科學園區及台南科學園區，隨著科技大廠進駐與就業人口的需求，兩地蛻變為科技菁英移居熱區，不但提升區域產值，房價也跳躍式成長，而近日區域發展極具潛力的屏東長治也正在改變！

欣巴巴事業協理王秉逸表示，目前屏東市可開發之土地已寥寥無幾，一個城市可開發土地在有限的情況下，會從蛋黃區向外擴張，而對於鄰近於旁且可開發土地逾70%的長治來說，可謂首選。

王秉逸指出，雖然長治對於老百姓來說是偏鄉，但這幾年政府針對整體開發投注許多心力，尤其長治交流道旁、總面積400公頃的世界首座農業生技類型的「屏東農業生物生技園區」(簡稱屏農科)，政府挹注近200億元資金，且今年(2023) 3月共有111家企業進駐，判斷一、二期就業人口可創造8千人，年產值預估高達180億，再加上屏東科技產業園區、屏東縣義大健康產業園區等3類型園區的加值作用，將成為帶動屏東發展的重要關鍵，發展潛力指日可待。

「屏東農業生物生技園區」總面積400公頃，政府挹注近200億元資金，判斷一、二期就業人口可創造8千人。(業者提供)

居住條件除了有重大建設加持，生活機能也是重要考量之一。王秉逸表示，長治東邊為內埔，西邊緊鄰屏東市，故食衣住行育樂仰賴發展成熟的屏東市區，車程僅需5分鐘，傳統市場及便利商店應有盡有，滿足日常採買所需。

除此之外，交通建設也是一大亮點。王秉逸指出，高雄與屏東已是一日生活圈，為縮短兩地往返時間，全長22.6公里的「高屏第二東西向快速公路」(高屏二快)規劃由之而生。待高屏二快完工，屏東往返高雄及高鐵左營站會更便利，也能使沿線景點的觀光產業加速成長，甚至疏通緩解科學園區的交通雍塞問題。

長治的地理位置也鄰近國道三號長治、鹽埔交流道，車程僅需5分鐘即能快速串接；距離麟洛交流道也只要10分鐘。種種交通利多可為長治注入活絡的人口紅利，錢潮也隨之而來，成為區域發展的一大推手。

王秉逸表示，有鑑於新竹與台南科學園區之區域發展帶動的房價漲幅，以及屏東快速道路落成時，沿線房價成長的經驗，屏東長治將從生地蛻變為熟地，

尤其想要移居屏東就業的民眾，建議提早入主，選擇交通便捷與發展性更好的長治之推案，可坐享房價增值性。