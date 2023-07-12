第三屆運動彩券經銷商遴選進入最後階段，經過報名及公開抽籤後，將進行最後的評定測驗。台灣運彩總經理林博泰表示，評定測驗將於7月19日及20日分11梯次，在台北、新北、台中、高雄及花蓮舉辦，參與最後測驗並順利通關者，即可取得運彩經銷證。

台灣運彩說明，最後評定測驗的考題內容，包含運動彩券經營、銷售、負責任博彩及賽事等基本知識。林博泰總經理表示，要通過評鑑的關鍵，就是熟讀題庫考題，運彩官網都有題庫可以下載，測驗內容將從150題的測驗題庫當中，分別抽出是非題及選擇題各25題進行評測，一題2分，滿分100分，測驗時間1小時，60分以上即可達到合格標準，且通過評驗者不用擔心後續經營問題，台灣運彩後續都會提供經銷商夥伴教育訓練照顧服務。

台灣運彩官網都可以下載題庫，熟讀題庫考題是通關的不二法門。（圖/中時新聞網攝)

林博泰總經理表示，考量多數被抽中的經銷商，沒有經營投注站的經驗，台灣運彩將給予完整教育訓練，包括如何選址開店、提供最新賽事資訊消息、培育專業知識、如何與客戶應對、帳務處理等等的服務，協助經銷商在開店之前，就能做好完善的經銷規劃，也共同為創造更多國家運動發展基金而努力。

「買運彩 助體育 增光彩」不只是口號，更是能真正落實，讓成為台灣運彩經銷商的大家，不僅可以有穩定收入和工作外，更能為國家體育運動發展貢獻一份心力。此外，實體投注站每銷售運動彩券100元，就有10元自動挹注到國家運動發展基金，成為國家體育運動發展的最大助力。

台灣運彩經銷商的價值不僅是銷售運動彩券，更是國家體育發展幕後推手，促進運動產業發展之餘，還能夠培養運動員潛力。無論作為經銷商還是消費者，都能夠共同參與台灣運彩的發展，為國家體育賽事注入活力，共創更精彩的運動世界。