「宜誠吾界」坐落大業、大有雙商圈所形成的寶山商圈核心，以超高規格與大坪數吸引菁英客群。現場專案王澤璽表示，推案設計20樓層，主推45-64坪3、4房，重視廚房標配明火的需求，裝備瓦斯爐管線，符合法規安裝防火門與感測器；同時享受小檜溪重劃區漲幅優勢，吸引9成在地客換屋目光。

「宜誠吾界」設計地上20樓層，地下3層，考量建築技術規則第243條，讓16樓以上住戶也能使用瓦斯爐明火，為此打造獨立廚房隔間、防火安全門、一氧化碳感測器和高樓層管線，讓下廚者能夠快炒料理，不再受限於IH爐的烹飪方式。

「宜誠吾界」主臥配有衣物更衣間，且廁所均對外開窗，重視廁所門不對臥房的巧思，加上雙人床龍虎邊，讓賞屋者印象深刻。(圖:宜誠提供)

「物件規劃45-64大坪數，鎖定3-4房的換屋族群。」王澤璽說，「宜誠吾界」深受追求居住品質的住戶青睞，挑高3米4；主臥配有衣物更衣間，且廁所均對外開窗，重視廁所門不對臥房的巧思，加上雙人床龍虎邊、中間櫃的布局，空間舒適寬敞，讓自營商、醫生、航空業等賞屋客層留連忘返。

現場專案王澤璽表示，「宜誠吾界」深受追求居住品質的住戶青睞，房間挑高3米4、物件規劃45-64大坪數，鎖定3-4房的換屋族群。(圖:宜誠提供)

受惠於大業、大有雙商圈所形成的寶山商圈，「宜誠吾界」滿足食衣住行育樂的生活機能，串聯JC PARK時尚廣場、家樂福、百貨、超市與黃昏市場，實現成熟的日常百態櫥窗。近倚小檜溪重劃區的補漲優勢連帶水漲船高，吸引8成在地客換屋入住。

「宜誠吾界」的公設臻至完善，例如「輕食BAR」擁有頂級咖啡廳的品質，MENU包含多種飲品供住戶參考，更有限量的冰滴咖啡滿足品味；「飯店級行政套房」只要透過申請，就可以讓外來朋友借助一宿，展現以人為本的精神；「媽媽廚房」可作為臨時開會、邀約講座課程、慶生派對或宴會廳的空間，公設設計既巧思又有溫度，展現「宜誠吾界」對生活體驗的重視。

「宜誠吾界」的公設臻至完善，例如「輕食BAR」擁有頂級咖啡廳的品質，MENU包含多種飲品供住戶參考，更有限量的冰滴咖啡滿足品味。(圖:宜誠提供)

宜誠建設深耕房產超過30年，「宜誠吾界」躍升為寶山商圈指標性地標，僅有71戶住家房數，賞屋者請把握良機。(圖:宜誠提供)

宜誠建設在2018年取得「卍字型雙柱SRC工法」專利，以SRC結構為基礎，並以特殊的系統提高建築韌性，「宜誠吾界」從B1到2樓都使用該項工法，避免建築「軟腳蝦效應」，提高整棟大樓對地震的耐受性，保障安全從此高枕無憂。

宜誠建設深耕房產超過30年，從營造起家，經手公共工程、學校與標案，最終成為指標性的建設品牌。董事長賴廣田始終秉持著3項原則，包含勤勞、節儉及道德。本次以精準的獵地眼光推出「宜誠吾界」，躍升為寶山商圈指標性地標，僅有71戶住家房數，賞屋者請把握良機。