臺中城市吉祥物「石虎家族與歐米馬」見面會即將登場！今年「石虎家族FUN遊臺中」見面會第一場將於7月23日（星期日）在太平區坪林公園、第二場8月13日（星期日）於西屯區市政公園，石虎家族將與YOYO家族一起，陪大小朋友一起快樂放暑假！

為打造小朋友與石虎家族的專屬記憶，現場除了石虎家族將帶來主題曲「臺中石虎GO GO GO」，用歡快又朗朗上口的歌曲介紹石虎家族成員及臺中在地特色美食外，並且還邀請了小朋友同樣喜愛的─ KIWI姐姐、香蕉哥哥、番茄姐姐、柳丁哥哥、櫻桃姐姐等超人氣YOYO家族成員，帶來耳熟能詳的卡通組曲。歡迎大小朋友們跟著石虎家族一起唱唱跳跳，元氣滿滿地享受夏天的熱情！

「石虎家族FUN遊臺中」見面會，趣味滿點的衛生與交通安全宣導攤位，以及台中親子館提供現場服務體驗。（圖/臺中市政府新聞局提供）

另外，深耕臺中多年的小青蛙劇團也將在現場演出寓教於樂的兒童劇「糖果屋」，讓小朋友們從短劇中認識交通安全小知識。活動最後還有機會與石虎家族合影，收藏這份寶貴的回憶！

「石虎家族FUN遊臺中」見面會，由小青蛙劇團帶來交通安全宣導小短劇。（圖/臺中市政府新聞局提供）

新聞局表示，臺中城市吉祥物石虎家族和歐米馬一直是民眾的好朋友，而「石虎家族FUN遊臺中」見面會更是吉祥物及粉絲共同期待的重要活動之一。每年「石虎家族FUN遊臺中」見面會安排在不同的行政區域，現場除了精彩的表演節目，還有農業市集、青創市集，以及衛生與交通安全宣導攤位、社會局親子館安排的互動攤位，讓大小朋友體驗有趣好玩的闖關遊戲，共度歡樂時光。

今年「石虎家族FUN遊臺中」2場活動，分別將於7月23日下午2時在太平區坪林森林公園，以及8月13日下午2時在西屯區市政公園歡樂登場，歡迎大小朋友前來參與，和石虎家族嗨FUN暑假！

活動詳情請見「石虎家族Love&Life」FACEBOOK官方粉絲團。如因天候不佳將延期辦理，舉辦日期將另行公告。

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