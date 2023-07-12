買房要注重的細節相當多，尤其中古屋還有整修、重新裝潢的問題要考量，有網友看上台北市一間50年老屋，打算裝潢自住使用，但因為地點鄰近新設的捷運站，擔心被納入都更範圍，裝潢的錢就白花了，因此相當猶豫。文章引起網友們熱烈討論，各界看法不一，但專家建議，可以問鄰居附近是否有都更計畫，再決定裝潢的規模。

原Po在臉書社團「買房知識家 A你的Q」社團發文，最近看上一間台北市的50年老屋，物件是25坪的4樓公寓含頂加，原本的屋況沒有裝潢，但原Po打算自住，所以考慮重新裝潢加上重拉水電。

不過原Po也擔心，物件地點位在萬大線附近，預計在2025年通車，且該房距離捷運出口僅300公尺，很擔心會遇到都更，「很怕裝修好之後都更要拆會很可惜」猶豫是否做基礎裝修就好。

原Po詢問大家是否有類似經驗，釣出不少過來人指出，「你跟我一樣萬大線，但我是從小長大的老家，去年裝修完畢花了不少，我是距離200公尺的大馬路上，對於都更不敢期待，老家裝修就給他花下去了」、「我也是買公寓，我沒有花很多錢裝潢，基礎裝潢有，但太奢華的裝潢沒有」、「基礎裝潢+1」、「簡單弄而已，但本身就沒啥要求。」

此外，有網友提到，都更及危老工程牛步，複雜裝潢可以再考慮，但水電管線安全最重要，「我是覺得要自住了 ，就一次弄到好，或重要的管線先更新，防水先做好～至少要舒適安全為主」、「都更絕對比你預計的慢很多很多很多，光談可能就要花好幾年」、「都更，危老都沒那麼容易。」

ETtoday報導，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德建議，可以先去問問看鄰居，近來有沒有人來談都更計畫，如果有的話就不用做太貴重的裝潢，但如果還沒有聽到都更消息，可能就會等很久，可以先依照原本的想法施做。