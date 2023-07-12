台灣與大陸近年關係相當緊張，曾被外媒評為「地表上最危險的地方」，華爾街日報則撰文示警，台灣高達97%能源來自船隻進口，而這是一種國安風險。

報導指出，台灣缺乏本土資源，97%的能源依賴海運進口，由於台灣在擴大可再生能源和天然氣產能方面一直進展遲緩，加上台海有爆發衝突的危險，不禁讓人質疑台灣的能源安全。

報導稱，台灣製造業蓬勃發展，對能源的需求迅速增加，目前全球最尖端的晶片有九成以上都產自台灣的半導體工廠，就算沒有發生軍事衝突的風險，台灣的能源安全也岌岌可危。

以台灣市值最高的公司台積電為例，其能耗占台灣總能源消耗的6%以上。該公司表示，其能耗從2020年到2022年激增34%。

報導示警，從2017年以來，台灣的三次大停電暴露了電網的脆弱性。分析人士說，一個潛在的解決方案是海上風力發電，但許多計劃建設的風電場都位於台灣的西海岸，台灣到目前為止只完成了不到三分之一，若要改為依賴海上風電，則需要考慮軍事安全問題，因為渦輪機和傳輸電纜恐怕很容易在衝突中受到攻擊。

儘管有這些已知的問題，但報導稱，台灣在擴大可再生能源和天然氣產能方面一直進展遲緩，遠不及自己設定的目標。