中國大陸積極布局5G基礎建設，截至今年5月，大陸5G基地台總數達284.4萬個，5G用戶數為6.51億，均占全球60%。一般消費者真的需要用到5G網速，對此專家表示，5G下載雖為4G的7倍，但用戶體驗幾乎沒有太大差別，換句話說，其實4G就夠用了。
快科技報導，大陸5G商用4年以來，截至今年5月，5G基地台總數達284.4萬個，全球占比約為60%，國內全網占比約為25.3%；5G用戶數為6.51億，全球占比約為60%，國內全網占比約為38.1%。
大陸工程院院士鄔賀銓表示，預計到2024年中，大陸5G用戶滲透率將超過50%；預計到2025年中，5G基地台全網占比將超過50%。
從5G與4G速率對比來看，5G網路下載峰值與均值速率都超過4G網路7倍，上傳峰值與均值速率都超過4G網路2.8倍。
2023年5月全球城市行動下載速度上，全球平均上傳42.3Mbps，下載10.3Mps，延遲28ms。其中，北京位居行動寬頻城市第六名，下載173.97Mbps，上傳29.55Mbps，延遲18ms；上海位居第八，下載165.53Mbps，上傳25.34Mbps，延遲18ms。
以目前的5G來看，鄔賀銓直言，5G下載為4G的7倍，上傳還不到3倍，5G與4G還未拉開差距。在一般的消費應用場景下，用戶體驗不出5G的優勢，市場上雖有一些需要5G的應用，但5G網路能力又顯不足。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。