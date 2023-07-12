中國大陸積極布局5G基礎建設，截至今年5月，大陸5G基地台總數達284.4萬個，5G用戶數為6.51億，均占全球60%。一般消費者真的需要用到5G網速，對此專家表示，5G下載雖為4G的7倍，但用戶體驗幾乎沒有太大差別，換句話說，其實4G就夠用了。

快科技報導，大陸5G商用4年以來，截至今年5月，5G基地台總數達284.4萬個，全球占比約為60%，國內全網占比約為25.3%；5G用戶數為6.51億，全球占比約為60%，國內全網占比約為38.1%。

大陸工程院院士鄔賀銓表示，預計到2024年中，大陸5G用戶滲透率將超過50%；預計到2025年中，5G基地台全網占比將超過50%。

從5G與4G速率對比來看，5G網路下載峰值與均值速率都超過4G網路7倍，上傳峰值與均值速率都超過4G網路2.8倍。

2023年5月全球城市行動下載速度上，全球平均上傳42.3Mbps，下載10.3Mps，延遲28ms。其中，北京位居行動寬頻城市第六名，下載173.97Mbps，上傳29.55Mbps，延遲18ms；上海位居第八，下載165.53Mbps，上傳25.34Mbps，延遲18ms。

以目前的5G來看，鄔賀銓直言，5G下載為4G的7倍，上傳還不到3倍，5G與4G還未拉開差距。在一般的消費應用場景下，用戶體驗不出5G的優勢，市場上雖有一些需要5G的應用，但5G網路能力又顯不足。