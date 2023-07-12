國民黨總統參選人侯友宜民調持續落後，黨內團結和競選策略也備受外界關注。侯友宜競辦執行長金溥聰11日就表示，「我曾經把坊間做過的民調原始資料調出來，一分析就發現，70％的受訪者都是50歲以上，它收20歲至29歲的樣本，只收到30個，就只有30個人，一加權就影響太大了，就造成一個印象是『年輕人都不支持侯友宜』，其實它那樣本誤差太大了」，引發討論。

本身也是民調專家的金溥聰11日在政論節目《少康上線啦》中表示，「我覺得第一步最重要的就是，要讓侯友宜民調能夠升起，我曾經把坊間做過的民調原始資料調出來，一分析就發現，70％的受訪者都是50歲以上，它收20歲至29歲的樣本，只收到30個，就只有30個人，一加權就影響太大了，就扭曲到了，就造成一個印象是『年輕人都不支持侯友宜』，其實它那樣本誤差太大了」。

金溥聰更說，「其實我覺得到最後的大型民調出來之後，這個現象就可以稍微釐清了」，金溥聰坦言，「我們努力讓侯友宜民調提升到第二，有許多民調專家的意見是，六、七月的民調比較混亂，最後三個月的民調就差不多是穩定下來，就可以看出一些主要的指標，就是誰的獲勝機率比較大」。

同時金溥聰也提到，侯友宜在一般民眾印象裡並不是那麼鮮明，這是侯的劣勢，但也是優勢，可以把他的真正好的一面，表現出來給大家知道。他強調，現在最主要的就是讓大家更認識侯友宜、讓大家知道為甚麼要支持侯友宜，在他長期觀察來看，侯友宜很正派、有原則，是個老實人，且侯友宜過去十幾年的警政、市政經歷，如果沒有優秀的執政、領導能力，市政成績不會有這麼好的評價。

金溥聰認為，政治人物的重要的是，他的優點是不是擔任國家領導人該有的優點，而缺點一定都會有，只要不是無法改變的缺點，那都不是問題；金也點出侯友宜適合做國家領導人的優點，「侯友宜很像拉丁美洲，左派的領導人出來的總統」，因為侯友宜跟民眾很近，很容易跟民眾打成一片，且侯友宜從政一路以來是「由下而上」，與過去的國家領袖是由上而下的菁英形象相比，這是最大的不同；但也提到，侯友宜可能因警政背景，有時候會比較嚴肅，對陌生環境的警戒心會比較高。