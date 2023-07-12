國軍「漢光39號」實兵操演將於7月24日至28日登場，國防部11日召開記者會，詳細講解規畫。而10日時軍方也出動AAV7兩棲突擊車在新北八里挖子尾海灘進行操演，沒想到卻在演練的過程中，有民眾目擊一位比基尼辣妹，正在沙灘上曬日光浴，另類形成對比。對此，中天《盧秀芳辣晚報》11日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對於在漢光演習預演時出現比基尼辣妹，沒想到大部分民眾都驚呼「有辣妹可以看欸，好開心欸」、「看到辣妹更有活力作戰了」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》11日由「辮子妹」進行街訪，對於國軍「漢光39號」實兵操演將登場，國軍在八里沙灘預演，旁邊卻有比基尼辣妹，許多民眾紛紛表示，「有辣妹可以看欸，好開心欸」、「阿兵哥分心啦」、「很好看」、「看到辣妹更有活力作戰了」、「血脈噴張欸，開心得不得了，直接打敗解放軍」、「這是勞軍啦」、「滿辣的喔」、「她是對岸派來的，色誘阿兵哥」、「對岸打過來，我們派美女出來就可以了」。

不過也有少部分民眾指出，「這個漢光演習，好像大家根本不是很重視，如果真的打來了，我也不知道我們該怎麼做」、「就很瞎啊，戰車跟比基尼完全搭不上」。