南韓過去在造船領域方面具強勢競爭力，但近年此趨勢已出現逆轉，最新統計數據顯示，大陸造船6月接單量佔全球80％，大幅領先南韓的16％。前立委郭正亮11日在《頭條開講》節目指出，南韓現在已經沒有辦法再接單，因為到明年都全滿了。而中國大陸的船塢還在擴建，這個現象3個月前就開始了，5月就已經超過50％。中國大陸造船的口碑已打開，本來是南韓領先很多，現在大陸不但品質追上還更便宜，南韓就沒有單了

「不是超越，是南韓他沒有辦法再接單了，他全滿了！」郭正亮表示，因為中國大陸的船塢還在擴建，所以是韓國已經滿了，他沒有辦法再擴張了。事實上這個現象不是從這個月開始的，3個月前就開始了，只是比例差距沒那麼大，中國大陸5月就已經超過50％了，6月進一步變成80％。

郭正亮說「未來恐怕都是這樣！」主持人周玉琴問，未來南韓如果沒有辦法建新船塢的話？「因為他沒有把握，沒有把握能夠爭得過中國大陸！」郭正亮強調，因為中國大陸等於是開始超車了，在外面幫人家製的船多了，口碑就會開。本來是韓國領先很多，現在中國大陸追上你的品質，人家發現中國大陸可能更便宜，所以你就沒有單了！

郭正亮指出，「韓國我記得看過一個數字是，到明年他都滿了！」