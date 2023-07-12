國民黨總統參選人侯友宜民調低迷，同黨立委鄭麗文日前喊出「現在換還來得及」，引發議論。侯友宜9日在一場活動中向前高雄市長韓國瑜道歉，表示4年前「自己幫忙不夠」，感到抱歉，而韓國瑜團隊也回應，「韓先生信念就是愛與包容」；但外界仍有批評聲浪覺得侯僅是「順便道歉」不夠誠意。近日一份最新的網路民調則顯示，針對韓國瑜是否已經接受了侯友宜的道歉？有72％的民眾認為「韓國瑜提倡愛與包容，早就沒放心上了」，許多網友更是認為「若韓總那麼小氣，那就不是我喜歡的韓總了」，引發討論。

YouTube頻道《庶民锦鲤》11日對於「如果你是真實韓粉，你覺得韓國瑜是否已經接受了侯友宜的道歉？是否還在計較著2020侯友宜的不幫忙而耿耿於懷？」進行了網路民調，截至11日23時，已有4000人進行投票，有72％的民眾認為「韓國瑜提倡愛與包容，早就沒放心上了」、有28％的民眾認為「侯友宜對韓國瑜2020傷害太大，這樣的道歉無法令韓國瑜釋懷」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「我是真韓粉，我覺得韓國瑜會做自己該做的事」、「韓國瑜不放在心上，其實並不代表庶民不放在心上」、「以韓國瑜的高度早就釋懷了，他目前只有一個終極目標『下架民進黨』」、「韓總大人大量，韓粉可沒這種雅量」、「若韓總那麼小氣，那就不是我喜歡的韓總了」、「韓國瑜的氣度，怎麼可能在乎那點小事」。