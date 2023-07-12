張延廷認為，因應少子化，兵員招募不易，更要重視無人機在現代戰爭的角色。（示意圖／資料照片）

國軍「漢光39號」實兵操演將於7月24日至28日登場，演練科目引發外界關注。前空軍副司令張延廷11日在《新聞大白話》節目質疑，去年漢光38號沒有看到無人機表現，今年39號還是沒有什麼科目，但無人機跟AI人工智慧是現在戰場的主角，無人機在空中、地面、水上都可用，水下方則用無人潛艇。共軍演習無人機科目非常多，但我方還在拿上一代作戰思維，打現代戰爭的場景設計，這是非常危險的。

張延廷表示，漢光演習現在在演練反登陸戰，其實從俄烏戰爭可以看到，無人機非常廣泛地運用在各個戰場上。2022的漢光38號演習，沒有看到無人機有什麼表現，現在2023漢光39號演習，無人機還是沒有什麼科目！「現在戰場的主角耶！」將來戰場就是無人機，跟AI人工智慧。

「要超前部署，結果超前部署到哪裡去了？」張延廷強調，還在拿上一代的作戰思維，打現代戰爭的場景設計，這是非常危險的事情。要跟得上時代，要有前瞻性，無人機在空中、在地面、在水上都可以用，水下方用無人潛艇，要這樣子廣泛地運用。

張延廷提到，因為現在兵員招募不易，都要靠「無人」，甚至是靠火力來做取代，不是靠人力。但現在無人機卻好像消失無蹤了？這是一個趨勢，可以看到中共在各種演習，無人機都在跑，也在演練把無人機擊落，無人機的科目非常的多。而我們在這方面反而乏善可陳，我們跟現實、跟戰場的實景、跟俄烏戰爭所呈現的狀況都相去甚遠。

「如果真的打起來，這會陷我們國軍的作戰態勢於極不利的情況！」張延廷直言，「我認為這有必要深切地來改進、檢討、精進！」