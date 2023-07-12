中國大陸最新航母「福建號」艦上的3號電磁彈射跑道頂棚近日似已拆除，有軍事分析家認為，這顯示艦載機彈射試飛即將展開。國際戰略專家賴岳謙11日在《頭條開講》節目指出，福建號架設3條電磁彈射跑道，比美國福特號少1條，但跑道較長，推進噸位更大。頂棚除了可不分晴雨施工，也避免被美方間諜衛星打探情報。艤裝完成後會進行海測，要把艦載機推上去試飛，當能把空警-600預警機彈射上去，才代表真正成功。

賴岳謙指出，他有3條跑道，主跑道第1、2條，第3條是作備用跑道，因為美國的福特號航母有4條跑道，還多1條。但是中國大陸航母的跑道比較長，所已他的推進、展動，噸位可以再大一點。目前來講，已經看到的就是第3跑道，頂棚已經拆掉，第1、2跑道的頂棚還沒拆掉，所以時間不會那麼快。當初裝頂棚，當然是為了施工方便，不受雨天、晴天的影響。二方面也是避免美國情報蒐集，特別是間諜衛星不斷地照射、打探。

賴岳謙提到，大家也觀察到說，福建號旁邊的這些雷達都裝上去了，整個艤裝完成之後，就可以進行海試，海測、海試會有好幾次。之後會在一個比較平靜的海域，先調幾架艦載機上去，然後開始進行推送，如果第一架起飛上去沒問題的話，之後第二架、第三架也就沒問題。

賴岳謙指出，現在大家比較關注的是，中國大陸第一次用自己的電磁彈射，把艦載機推上去，所以就考驗飛行員本身操作的能力。過去是用滑越，他是靠著反作用力，有一個檔板，推進的時候再加速。現在是用彈射的，好像彈弓一樣把你射出去，這是操作方式的不一樣。

「還有一個問題是關於空警-600，空警-600才是關鍵！」賴岳謙強調，那是預警機，預警機如果能彈射上去的話，那才代表真正成功。「他不會在靠港的地方進行起飛，不會的！」