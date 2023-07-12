美媒專文探討美國面臨彈藥不足的問題，拜登總統最近因爲要向烏克蘭提供集束炸彈（Cluster Bomb）而受到指責，週末期間他甚至在媒體記者前面說出：「因為美國彈藥已經用光了」，報導認為，美國已經意識到彈藥短缺的嚴重性，文章更談到如果中國大陸對台灣用武的話，美國將面臨無彈可射的窘境。

Joe Biden wasn't supposed to say the quiet part out loud: "We've run out of ammunition". But now that the cat's out of the bag, one must ask whether continued support of Ukraine's military is even feasible as the conflict rages on. pic.twitter.com/jddIrHlSM8 — Ian Miles Cheong (@stillgray) July 9, 2023

據《華爾街郵報》（WSJ）10日專文分析，拜登告訴媒體：「烏克蘭人正在耗盡彈藥，這是一場攸關彈藥的戰爭。他們的彈藥快用完了，而我們也快用完了。」美國已經提供了超過2百萬枚155毫米炮彈給基輔，五角大廈表示烏克蘭每天消耗3千枚炮彈。先前本報一系列談到：美國的砲彈產能不足、尖端武器外包分工太細、人才斷層導致量產困難、歐洲軍工業因原物料而躺平的問題，以及炸藥以及火藥原物料短缺。現在這些問題已經全部反應在當前美國所面臨的困境之上。

美國陸軍表示，今年將增產超過2萬枚炮彈，2024年還會增加更多。然而，美國的對手可以計算出來，並理解到無法支援一場長期戰爭。拜登團隊原先以陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）的庫存有限為由而不提供，該飛彈系統可以幫助基輔對俄羅斯的縱深位置進行打擊。現在，政府正在透露，隨著烏克蘭夏季反攻變得艱難，美國可能會提供這些飛彈。

Deliveries of long-range American ATACMS missiles to Ukraine approved - The Wall Street Journal



It is reported that to send to Ukraine, you only need to get the signature of Joe Biden. Last week, the American media wrote that Ukraine was "close" to receiving . Apparently, the… pic.twitter.com/o1sLrrHBZG — Spriter Team (@SpriterTeam) July 6, 2023

美國國會為烏克蘭軍援提供的額外資金，這有助於回填美國的軍械庫，但拜登有責任同時確保美國自身永遠不會「耗盡彈藥」，這不僅僅是針對烏克蘭而言。這一個教訓同樣適用於美國自身可能需要的遠程飛彈，畢竟，如果中國大陸決定對台灣用武…。

在眾議院中國大陸問題特選委員會今年進行的一場關於控制該台灣的戰爭模擬中，美國在3天內就耗盡了遠程反艦武器。退役海軍後備少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）表示，在大多數模擬中，美國大約需要1200枚長程反艦飛彈（LRASM）然而，由於多年來的小批量訂購，導致美國的庫存只有幾百枚。

The Naval Strike Missile, the Harpoons and Exocets are good weapons, no doubt. The AGM-158C LRASM is still in development.

The NSM has a range of about 150 miles.

Blk II Harpoons have a range of 120 miles.

The MM40 Bk III Exocets has a 120m range. pic.twitter.com/HZ60OctXyL — AbahAtok (@zainisaari) July 8, 2023

拜登的預算要求資金用於多年期飛彈採購，以妥善展開軍事工業規模經濟。但他與眾議院共和黨達成的預算協議，壓縮了2024年和2025年的國防開支，而現在國會正在為有限的資源爭吵不休。

眾議院撥款委員會，拒絕為2款關鍵武器進行批量購買──標準6型飛彈（SM-6）和先進中程空對空飛彈（AMRAAM）。共和黨撥款委員卡爾弗特（Ken Calvert）表示五角大廈不夠節儉，而承包商正努力填補他們的訂單。

米切爾航空研究所的岡辛格（Mark Gunzinger）表示：「華盛頓需求反反覆覆、變來變來去，正是美國軍工企業基礎變得如此脆弱的原因之一。一些製造商為多種飛彈生產1、2個零組件，這些分包商「一直在維持微薄的盈利邊緣，」

眾議院撥款委員會的做法是正確的，有限的經費需要更妥善用於部隊維護和訓練，他們的法案提供了這方面的支援，而飛彈爭奪戰國防開支不足的風險之一。美國彈藥短缺需要迫切的總統領導，但目前還沒有行動，報導認為，美國的彈藥短缺是一個令人沈痛的恥辱，亟需解決。