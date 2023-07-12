北科大與熱炒店「白飯事件」延燒數日，輿論幾乎一片倒痛批學生，但也有許多人追查發現事情不單純，認為熱炒店老闆說法一變再變，時事粉專「己爸偶」就整理了完整的時間軸，網友看完也都傻眼，直言老闆問題很大。

「己爸偶」發文「菜都沒上吃光70碗白飯，反用一星灌爆說吃不飽」根本都是唬爛，粉專指出，老闆7月9日最初說法是「20人用餐，結果來40個」、「菜還沒上，學生就吃完2鍋70人份」、「店家說煮飯要時間，學生拒絕，離開後卻洗一星」、「白飯免費不代表白飯吃到飽」。

「己爸偶」表示，學生事先電話詢問20多人能不能接，老闆說沒問題，卻在最初爆料時一下說30人，一下說40人，一下又改口30到40人，說法一變再變，營造約好20人來40人景象，實際上卻是27人。此外，70碗飯也是假的，學生自述27人吃33碗飯，且當下店內明明就有其他客人，老闆卻說學生把飯吃光，7月11又改變說法，稱每天就是準備「35人份電鍋、每天2鍋」，且學生19:40抵達，20:50離開，熱炒店17點營業到23點，學生在這段時間吃完2鍋飯，根本不合理。

「己爸偶」表示，老闆先說白飯要補，學生不願等，反遭學生踢爆「老闆說8點以後不補」，老闆雖然公布補飯監視器畫面，店員拿起空郭補了一鍋，時間卻是19:40到19:50，且當下學生餐桌上都是空的，依照老闆後面改口的說法「一天2鍋飯」，學生最多就是吃到補的這一鍋飯，老闆卻稱學生吃了2鍋飯。

「己爸偶」指出，老闆曾於5年前回應評論時自稱「白飯吃到飽」，當然後續可以改變規則，但他受訪時卻稱「從未標榜吃到飽」，而非「我們以前是吃到飽，現在不是」，且依照老闆「每天2鍋飯」邏輯來看，難道白飯6點前被吃過，6點以後的客人只能自己點炒麵炒飯？

「己爸偶」也指出，收據不一事件，讓學生被罵翻，甚至質疑A錢，但學生陳述有兩份明細，還有另一份素食餐明細，老闆卻只出示其中一張，最扯的是，老闆自爆當天根本不在場，全程都是基於信任員工轉述。「己爸偶」大酸，那些學生吃光70人份白飯、約20個人卻有40人到場、不願等補飯，全都是老闆接收二手甚至三手資訊後去找特定綠媒爆料，導致北科學生因為這些話語，變成社會口中的飯桶，還被肉搜辱罵。

網友看完之後也紛紛留言：「風向要變了嗎」、「這老闆超會唬爛」、「幸好有看過這篇，不然可能跟著罵了」、「來龍去脈也太清楚」、「老闆現在每天說法都不一樣，有夠奇怪」、「老闆就算沒說謊，感覺也根本沒搞清楚情況」、「怎麼覺得問題在員工身上」、「這老闆問題有點大」、「統神果然是對的」。