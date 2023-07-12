香港武打明星李嘉入行多年，演過《巾幗梟雄之義海豪情》、《包青年再起風雲》、《一舞傾城》等多部港片，締造良好的業界口碑，然而最近至大陸接演國際大導張藝謀監製的網路劇《雪迷宮》，卻在片場被一盞落地燈擊中，當場血流如注，所幸僅傷到眉骨位置，否則恐將變成獨眼龍。

李嘉10日發布貼文，表示從6歲開始習武，北至莫斯科、南至印度均比過武，後來1999年投入影視拍攝，至今也有24年，拍過不少武打戲，膝蓋跟腳均受過傷，但臉沒被傷過，沒想到最近接演張藝謀監製的網路劇《雪迷宮》，被落地燈砸傷，左眼眉毛處噴了不少血，且再一寸(約2.54公分)可能會傷到眼睛。

後來醫生查看傷勢之後，認為並不算嚴重，若進行縫合手術，可能會造成更大的傷疤，因此建議讓傷口自行癒合即可，目前恢復狀況良好，再過幾天可能就能返回劇組，對此，他鬆了一口氣大呼：「幸好上天眷顧，知道我要養家照顧父母老婆，保佑了我，感恩萬分！」

對這起事件，李嘉認為其實並非意外，他表示早就注意到落地燈並非道具，重量並不輕，如果做出指定的武打動作極可能受傷，但向武術指導反應卻未被採納，更令他難以理解的是，第一次拍攝右腳已被砸傷，卻未立即改善，導致第二次拍攝時，落地燈像一把斧頭似砍過來，左邊眉毛處當場掛彩，令人看得相當不捨。