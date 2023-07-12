ZEROBASEONE出道專輯首日銷量刷新K-POP新人團體的紀錄。（Sony Music Taiwan提供）

韓國男團「ZEROBASEONE」（以下簡稱ZB1）由金地雄、章昊、成韓彬、SEOK MATTHEW、金太來、RICKY、金奎彬、朴乾煜、韓維辰共9位少年組成，歷經選秀節目《BOYS PLANET》的重重難關後順利成團，終於在本月10日帶著首張迷你專輯《YOUTH IN THE SHADE》正式出道，首日銷量便高達124萬張，刷新K-POP新人團體的紀錄。

首支主打〈In Bloom〉是首復古的感性及現代感的鼓打貝斯共譜的舞曲，歌詞傳達雖然還有些不成熟，但依舊要奔向「你」的意志，用音樂向粉絲許下「即便知道萬物終將枯萎、不存在永恆，仍會努力綻放出最耀眼樣貌」的動人承諾，歌曲取樣登過諾貝爾和平獎的挪威經典團體「a-ha」神曲〈Take On Me〉，MV則展現9人向著目標不斷挑戰的面貌，讓人聯想到遊戲畫面的CG效果，穿梭未來溫室雲端與青春線下真實的男孩們，在街角破碎地磚的小小細縫裡努力地綻放異彩。

除了出道專輯破紀錄外，就如同打招呼影片中團員們說道「沒有不受挫就能盛開的花朵，我們雖然還很青澀，不盡完美，仍然會盡全力向你奔跑」。ZB1在尚未出道就登上著名時尚雜誌《1st Look》的封面，隊長成韓彬與金地雄，也受邀出席時尚品牌GUCCI於首爾舉辦的新裝發表會，成為時尚新寵兒。更順勢推出首個團體實境節目《Zero Base One Camp》，盡情在節目中展現可愛又有活力的懵懂反差萌模樣，此外，他們也將以完全體出演熱門韓綜《驚人的星期六》。

ZEROBASEONE首張迷你專輯《YOUTH IN THE SHADE》已在台同步發行。