華晨宇（花花）出道滿10年，最新發行的《希忘Hope》專輯銷售長紅，同時正忙籌備「火星演唱會」首創遊樂園沈浸式演唱會，標榜全員搖滾區、由日到夜一票玩遍下午場和晚上場，一條龍照顧到粉絲的吃喝玩樂。

花花先前才以那英率領的「魏如萱全球粉絲後援會聲生不息分會」衛星連線至台北小巨蛋的魏如萱「HAVE A NICE ：DAY 2 YOU」演唱會現場，兩地合唱〈你啊你啊〉另類空降台北小巨蛋，至於何時有望真的帶著「火星演唱會」來台開唱，對此，他所屬經紀公司，表示，目前有計劃開啟台北站，緊鑼密鼓規劃中。

在舞美設計上，華晨宇演唱會團隊別出心裁請到北京奧運燈光舞美及音響團隊，堪稱樂壇絕無僅有，而這一壯舉從上半年4城11場開始，從杭州、成都、武漢到長沙，每一場的舞美細節都在悄然變化，一直在音樂及演唱會追求新鮮刺激的他，也頻頻開創著大陸演唱會的先河，他將在9月登上北京鳥巢舉辦2場演唱會，被網友封為「90後歌手鳥巢兩連開第一人」、「內地體育場四面台第一人」。