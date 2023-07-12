閻奕格時隔三年即將發行全新專輯，近來在官方社群公布新專輯《J LOGO》，她新歌〈自以為〉與蕭秉治蕭秉治首次合作，蕭秉治不但為她操刀詞曲，更透過合唱把閻奕格潛藏的搖滾音樂魂完全激發出來，盼讓每個聽的人在接收到歌曲中的能量後，勇敢向身旁那個只剩下一張嘴的人，火力全開勇敢反擊。

而呼應歌曲畫面，MV中閻奕格一身帥氣的搖滾勁裝，加上透視效果好身材完全藏不住。閻奕格也向所有正在努力工作的社畜們喊話：「如果你身邊的同事或是上司動不動就在那邊自以為是地對你指指點點的話，就送他這首〈自以為〉 吧。」

MV拍攝當天，呼應歌曲的搖滾基調，導演特別讓兩人在火山前帥氣對嘴，身上都有熔岩元素的人兩人，拍攝當天恰巧遇上38度的高溫，在沒有冷氣的攝影棚中拍到滿身大汗，閻奕格笑說：「真的跟火山一樣。」不忘感謝蕭秉治願意頂著高溫穿上毛衣、長褲和外套力挺MV。此外，為了畫面需求，導演安排閻奕格現場摔東西大搞破壞，讓鮮少有機會砸東西的閻奕格玩性大開，直呼：「只摔一次不夠，應該多安排幾次的。」