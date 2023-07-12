40歲韓國男歌手黃致列在疫情前幾乎一有時間就會來台與粉絲們見面，好不容易去年聖誕節終於來台舉辦簽名會，讓想念他的粉絲能夠一解相思之苦，但也相當惋惜沒能聽見黃致列的歌聲，這次終於可以圓夢了，將於8月12日、13日一連二天在新北板橋市政府多功能集會堂開唱。

此次演唱會與以往不同，黃致列將帶來5人樂團LIVE演奏，想給大家更不一樣的感受，也為了前後2天的演出可以給粉絲新鮮感，主題分別是首日的「好久不見」以及第2天「妳我重逢」，甚至連節目內容與曲目都做了不同的規劃，使出渾身解數，只為滿足所有粉絲的心，讓大家連嗨2天。

黃致列上月推出迷你5輯《GIFT》回歸歌壇，主打歌〈我的春天〉，歌詞相當動人，「能夠與你相遇，對我來說是世界上最大的奇蹟」、「我們約好，我絕不會放開你這雙緊握著我的手」，也是黃致列想要與粉絲們所說的話，歌詞間表達著他對粉絲的依賴與重視，也希望能現場唱給台灣粉絲聽。

二場活動門票將於7月14日下午1點、3點在KKTIX售票系統及全台全家便利商店開賣，8月11日還將舉辦1場面對面的簽名會，近期將會於亞士傳媒國際粉絲團公告。