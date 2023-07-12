A-Lin出道16年，5度入圍金曲歌后，今年終於以《LINK》奪下最佳華語女歌手的殊榮，不僅她情緒激動，陪在她身邊的媽媽更是掩面落淚，畫面相當感人。封后後當然少不了慶祝與大量的祝福，時報周刊CTWANT便直擊她參加完公司慶功宴後又與親友續攤，好心情完全藏不住。

頒獎典禮結束後，A-Lin離開唱片公司的慶功宴後又續攤。（圖／本刊攝影組）

爸爸媽媽也現身A-Lin私人慶功宴，並提前離開。（圖／本刊攝影組）

7月2日凌晨2點16分，A-lin離開索尼音樂在寒舍艾麗酒店舉辦的慶功宴，緊接著搭上賓士箱型車前往台北市大安區一家日式燒肉餐廳續攤。一下車，便有數名親友團團團圍上，各自拿著手機拍攝迎接新科金曲歌后。

為了躲開記者，工作人員上演調虎離山計。（圖／本刊攝影組）

A-Lin與吳秉洛及美麗開心玩自拍。（圖／本刊攝影組）

4點半，A-lin爸媽和疑似姊妹的女生走出餐廳，一起搭乘福斯廂型車離開，早晨5點天色已亮，慶祝的活動到了尾聲，原先A-lin搭乘的賓士廂型車也終於停到餐廳門口。有趣的是工作人員竟然上演一齣「調虎離山」的好戲，可能擔心記者沒有發現，本來在門口假裝揮手道別的工作人員，還刻意跑到路邊，用力地向離去的車子揮手，接著回頭查看，見無車輛跟上，躲在牆壁角落偷看了一會兒，最終又走到路邊看個仔細。+

直到天色已亮，A-Lin跟親近的朋友們擁抱。（圖／本刊攝影組）

等車來了A-Lin獨自搭計程車離去。（圖／本刊攝影組）

此後又一個鐘頭過去，換了妝的A-lin戴著黑色帽子，加上一身黑色系服裝，身邊的2個男子則是在金曲獎晚會上一起表演的吳秉洛（大Q）和美麗。3人在門口開心自拍，不停調整角度、表情與動作，拍攝了不少短片後才心滿意足地放下手機。接著其他人陸續走出餐廳，幾個人在門口相互擁抱道別後，A-lin獨自搭多元計程車離去，但全程不見老公黃甘霖參與。

A-Lin今年走紅毯有爸媽一同陪伴。（圖／本刊攝影組）

在頒獎典禮上A-lin（中）與大Q（右）及美麗一起表演。（圖／台視提供）

A-lin獲獎上台致詞時，激動大喊：「我們今年豐年祭多了一個金曲獎，我們豐收了！」她也不忘感謝爸媽，並說寶貝女兒是自己很重要的靈感來源，但在眾多感謝名單中卻獨缺老公黃甘霖，慶功宴時被問到這件事，她表示老公已經包含在家人中，並突然放閃表示：「愛你在心口難開。」

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